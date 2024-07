Naja Pinterič zlata v krosu, Žiga Lin Hočevar pa srebrn

Žiha Lin Hočevar je osvojil srebro. Foto: Damiano Benedetto V šestih tekmovalnih dneh se je slovenska reprezentanca veselila kar osmih kolajn, kar je največ v 12 letih. Pred tem je bilo največ kolajn na enem prvenstvu šest, in sicer lani v Krakovu, pet so jih osvojili leta 2019, po štiri v letih 2021, 2018 in 2013, tri leta 2012, dve leta 2014, po eno pa v sezonah 2022 in 2017.

Zadnji dan je bil na sporedu kajakaški kros. Naja Pinterič je postala svetovna mladinska prvakinja v tej mladi disciplini, ki bo letos prvič del olimpijskega sporeda. Žiga Lin Hočevar pa je v krosu postal svetovni mladinski podprvak.

Slednji je izstopal med vsemi s štirimi kolajnami. Postal je mladinski svetovni prvak tako v kajaku kot kanuju, kar se je zgodilo prvič doslej. K temu je Hočevar dodal še srebrno kolajno v kajakaškem krosu, s čimer je postavil še en mejnik, saj je kolajno osvojil v treh različnih posamičnih disciplinah istega prvenstva.

Veselje Naje Pinterič. Foto: Damiano Benedetto

To je v članski konkurenci doslej uspelo najboljši slalomistki Avstralki Jessici Fox. Še eno srebrno kolajno pa je prejel še za nastop na ekipni tekmi kanuistov do 23 let, kjer je moči združil z Nejcem Polenčičem in Jušem Javornikom.