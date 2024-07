Mladim slovenskim slalomistom komplet kolajn na Slovaškem

Prvi dan končnih odločitev v posamični konkurenci svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v slovaškem Liptovskem Mikulašu je slovenski ekipi prinesel veliko veselja. Za komplet kolajn so poskrbeli Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Lan Tominc.

Žiga Lin Hočevar, letošnji članski evropski prvak v kanuju, je upravičil vlogo prvega favorita na SP za mladince in mlajše člane ter si priveslal naslov svetovnega mladinskega prvaka v kanuju. S tem je zmagovalni niz podaljšal, saj je bil svetovni mladinski prvak že lani v Krakovu.

Najbližji zasledovalec Francoz Martin Cornu je sicer z dvema kazenskima sekundama za Hočevarjem zaostal za natanko osem sekund. Bron si je priveslal Nemec Niels Zimmermann. V mladinskem finalu kanuistov je veslal še Matej Trojanšek in se uvrstil na sedmo mesto. Andrej Jeklin je obstal v polfinalu in osvojil končno 20. mesto.

Eva Alina Hočevar je priveslala do srebrne kolajne Foto: Damiano Benedetto

Eva Alina Hočevar, starejša sestra Žige Lina, je priveslala do srebrne kolajne in s tem svojo kolekcijo kolajn s prvenstev za mladince, mlajše člane in člane še dodatno oplemenitila. To je sicer njena prva posamična kolajna na SP za mlajše člane, je pa bila leta 2018 svetovna mladinska prvakinja, leto kasneje pa še srebrna med mladinkami.

V izjemno tesnem finalu kajakašic do 23 let je bila od nje boljša le Britanka Lois Leaver, ki jo je prehitela za pičlih 12 stotink sekunde. Bron je pripadel Čehinji Katerini Bekovi. V polfinalu je veslala Sara Belingar in se uvrstila na 19. mesto.

Lan Tominc je v finalu kajakašev do 23 let prišel do bronaste kolajne. Foto: Damiano Benedetto

Uspešen dan za slovenske slalomiste je odprl Lan Tominc, ki je v finalu kajakašev do 23 let prišel do bronaste kolajne. Pred Celjanom sta se uvrstila Francoz Anatole Delassus in Jakub Krejči. Ulan Valant je v polfinalu osvojil 13. mesto, Jan Ločnikar pa je bil 17.

V zadnjem finalu dneva - mladinski konkurenci kanuistk - je veslala Naja Pinterič, a imela na progi kar nekaj napak, tako da je osvojila deseto mesto. Deseta je bila tudi po polfinalnem nastopu. Ema Lampič in Lea Senica sta obstali v polfinalu in končali na 16. ter 29. mestu.

V soboto polfinalne in finalne vožnje čakajo kanuiste in kanuistke do 23 let ter kajakaše in kajakašice v mladinski konkurenci.

