Mladi slovenski upi do odličja na EP

Drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Dallenwilu je prinesel prvo slovensko kolajno. Zanjo so na ekipni tekmi klasičnega spusta poskrbeli kajakaši Tjaš Til Kupsch, Blaž Mihelič in Matija Preskar, ki so osvojili bron. Boljši so bili le Čehi in Belgijci.

Mlajše članice Ana Šteblaj, Hana Bedernjak in Špela Marinko so na prvenstvu v Švici osvojile končno šesto mesto. Zmage med tekmovalkami do 23 let so se veselile Čehinje.

Mladinska ekipa kajakašic, za katero so veslale Maša Simončič, Alma Medjugorac Menendez in Hana Bedernjak, je priveslala na končno sedmo mesto. Najhitrejše so bile Italijanke.