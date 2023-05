Na Bledu že odštevajo čas do EP

Bled bo prihodnji teden od četrtka do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo v veslanju. Za tekmovanje so prijavljene štiri slovenske posadke, skupaj pa bo nastopilo kar 560 veslačev iz 33 držav. Dober nastop doma naj bi potrdil tudi slovenske želje po vnovični uvrstitvi slovenske posadke na olimpijske igre.

Najmočnejši slovenski veslač je trenutno Rajko Hrvat v lahkem skifu. Slednji je lani osvojil kolajno na svetovnem prvenstvu, letos pa sezono začel z zmago na svetovnem pokalu v Zagrebu.

V finalu Zagreba je nastopila tudi Nina Kostanjšek v skifu, Jaka Čas in Nik Krebs sta med dvojci brez krmarja zmagala v finalu B. Žal je nastop zaradi bolezni odpadel Filipu Mateju Pfeiferju.

"Na evropskem prvenstvu smo lahko hitrejši, kot smo bili v Zagrebu, kjer smo nastopili iz polnega treninga. Tudi zimska testiranja so pokazala, da smo naredili korak naprej. Res pa je, da bo tudi konkurenca na Bledu precej močnejša od tiste na Hrvaškem," je teden dni pred začetkom tekmovanj ocenil selektor Slovenije Jan Ilar.

"Zmaga v Zagrebu je res lepa popotnica za evropsko prvenstvo. Boljše pač ne bi moglo biti. A to je zdaj pozabljeno in veselim se evropskega prvenstva. Ničesar ne bi rad napovedoval, saj sem se pri tem že opekel. Če pa bom odveslal tako kot na svetovnem pokalu, izid ne bo izostal," pred prvenstvom pravi Hrvat. Glede na vse uspehe in izkušnje seveda sodi v sam ožji krog favoritov za kolajne.

"V Zagrebu sem bila zelo zadovoljna z uvrstitvijo, manj pa s samo izvedbo finala. To lahko izboljšam in to je to, kar si na Bledu želim. Tekmic ne poznam dobro in zato so druge napovedi nehvaležne," pa pravi Nina Kostanjšek.

Nina Kostanjšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi izziv polfinale

Tako zanjo kot za Filipa Mateja Pfeiferja v skifu ter za dvojec Krebs/Čas bo prvi izziv polfinale, zaradi odličnega poznavanja proge in dobrega dela pozimi pa se morda še komu nasmiha tudi finale.

"Škoda, da sem tik pred Zagrebom zbolel, saj sem bil dobro pripravljen. a poznam večino tekmecev in vem, kaj me čaka," pravi Pfeifer.

Optimistična sta tudi Čas in Krebs. "Z manj sile je čoln vse hitrejši, kar je odlično. Tudi tisti finale B v Zagrebu je lepa popotnica za domačo tekmo,"pravi Krebs, ki napoveduje najmanj polfinale, poudarja pa, da je glavni izziv v sezoni jesenski nastop na svetovnem prvenstvu v Beogradu, kjer se bodo delile olimpijske vozovnice za Pariz.

Zaradi številnih obveznosti na fakulteti tekmovalcema zdaj še manjka kakšen trening, poleti pa nameravata nadoknaditi vse zamujeno.

Sicer pa blejski prireditelji tudi v povezavi s tokratnim tekmovanjem izpostavljajo pomen trajnosti. Eden od izzivov bo, da se loči več kot 90 odstotkov odpadkov, ki bodo ustvarjeni na prvenstvu in se jih pošlje v reciklažo.

Zelo zadovoljni pa so s prvenstvom tudi pri Slovenski turistični organizaciji. Vnovič se obeta lepa promocija države, saj bo televizijska slika z EP potovala v kar 26 evropskih držav.

