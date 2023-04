Na Bledu podelili naslove državnih prvakov v sprintu na mirnih vodah

Na Bledu je danes potekalo državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za člane. To je bila hkrati tudi izbirna tekma za sestavo reprezentanc. Do naslovov članskih državnih prvakov so priveslali Mia Medved, Matevž Manfreda, Špela Ponomarenko Janić, Anže Urankar in Jošt Zakrajšek, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije (KZS).

V konkurenci kajakašic sta bili po pričakovanjih najboljši Mia Medved in Špela Ponomarenko Janić. Slednja je na 500 m malo pred ciljem skoraj prenehala veslati, tako da si je na koncu zmago priborila Mia Medved. Tretja je bila Ana Šteblaj. V finalu na 200 m sta Ponomarenko Janić in Medved zamenjali mesti. Tudi na tej razdalji je bila tretja Ana Šteblaj.

"Na splošno sem zadovoljna z obema tekmama, le na 500 m so mi pred zadnjima dvema bojama rame tako otrdele, da nisem mogla več veslati naprej. Malo sem se ustrašila, da mi ne bi počila kakšna mišica, zaradi česar sem se rajši ustavila," je za KZS dogajanje na 500-metrski razdalji pojasnila Ponomarenko Janić.

V članski konkurenci kajakašic na 1000 m sta veslali le dve tekmovalki - Mia Medved je bila boljša od Ane Šteblaj.

Med moškimi se je na 500-metrski razdalji zmage veselil Matevž Manfreda, še lani mladinec, ki se je z mladinskega evropskega in svetovnega prvenstva vrnil s tremi kolajnami. Tokrat je ugnal drugouvrščenega Anžeta Urankarja, sicer specialista za spust na divjih vodah, prehitel za 72 stotink. Tretji je bil Rok Šmit.

Na 500-metrski razdalji zmage veselil Matevž Manfreda. Foto: Nina Jelenc

Na 200-metrski razdalji je zmagal Anže Urankar, Rok Šmit je bil drugi, tretje mesto pa je pripadlo Anžetu Pikonu.

Na koncu tekmovalnega dne je bila na vrsti še preizkušnja na 1000 metrov, kjer je bil pričakovano najboljši Jošt Zakrajšek. Drugo mesto je pripadlo spustašu na divjih vodah Simonu Ovnu, tretje pa Titu Faletiču.

Podelili so še dva kompleta kolajn državnim prvakom med mlajšimi člani. Na 200 metrov so prva tri mesta osvojili Anže Pikon, Matevž Manfreda in Jakob Stojanović, na 500 metrov pa Matevž Manfreda, Anže Pikon in Tit Faletič.

Glede na prikazane nastope in dosežene rezultate bodo trenerji in strokovno vodstvo določili, kateri tekmovalci bodo odpotovali na prihajajoča svetovna pokala v Szegedu in Poznanju prihodnji mesec.

Takrat bo jasno, kdo si bo priboril mesto v ekipi za junijske evropske igre v Krakovu in svetovno prvenstvo avgusta v Duisburgu.

