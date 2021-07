Mladim karateistom tri medalje na svetovni ligi v Poreču

Petanova je bila najboljša v kategoriji mladink do 53 kilogramov, srebrni medalji pa sta osvojili še mladinki Jerca Repič (do 59 kilogramov) in Zala Maria Žibret (nad 59 kilogramov).

Tekmovanja svetovne lige vejajo za največja v tej starostni kategoriji, v Poreču pa se je v konkurenci 50 držav merilo 1540 športnic in športnikov. Mladi karateisti so se borili v 11 mladinskih kategorijah, desetih kadetskih in desetih v kategoriji do 14 let.

Naslednje takšno tekmovanje pa bo v Istanbulu sredi septembra.