Mladim divjevodašem še dve kolajni na evropskem prvenstvu

Slovenska reprezentanca je drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu osvojila dve kolajni. Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar so ekipni prvaki v kanuju do 23 let, bron pa je v kajakaškem krosu osvojila Naja Pinterič.

Juš Javornik, Nejc Polenčič in Žiga Lin Hočevar, sicer še mladinec, so osvojili že peto kolajno. Prvo so dobili leta 2022 na SP v Ivrei, ko so bili tretji, istega leta pa so na EP za mlajše člane na Češkem postali ekipni evropski prvaki. Leta 2023 so bili tretji na EP v Bratislavi, letos pa so na SP zasedli drugo mesto, tokrat pa stopili na najvišjo stopničko.

Ekipa kanuistk do 23 let, za katero so veslale Eva Alina Hočevar, Sara Belingar in Asja Jug, je osvojila končno sedmo mesto.

Prav tako sedma je bila mladinska ekipa kanuistov v postavi Žiga Lin Hočevar, Matej Trojanšek in Matic Ličen. Naja Pinterič, Lea Senica in Ema Lampič so na ekipni tekmi kanuistk mladink osvojile šesto mesto.

Naja Pinterič Foto: Nina Jelenc Ekipnim tekmam so na Visli sledile še posamične tekme v kajakaškem krosu. Za nov slovenski uspeh je poskrbela Pinteričeva, ki je v konkurenci mladink osvojila bronasto kolajno, zmagala je Čehinja Klara Mrazkova. Tik pod zmagovalnim odrom je posamični kajakaški kros končal Hočevar, kolajna se mu je izmuznila za 36 stotink.

Rene Jeklin je bil 21., Maj Pajk pa 22. V konkurenci kajakaškega krosa do 23 let je bil Jakob Šavli 21., Juš Javornik 23., Tit Šenk pa 26. V konkurenci kajakašic do 23 let je Eva Alina Hočevar tekmo končala na 25. mestu.