Že prvi dan evropskega prvenstva zablestele slovenske mladinke

Prvi tekmovalni dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu je slovenska reprezentanca prišla do prve kolajne. Zanjo so poskrbele kajakašice mladinke Naja Pinterič, Ula Skok in Sara Globokar, ki so priveslale do brona. V dopoldanskih kvalifikacijah je najboljši čas med kajakaši mladinci postavil Žiga Lin Hočevar.

Prvi tekmovalni dan na Poljskem je že prinesel prve boje za kolajne evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Naja Pinterič, Ula Skok in Sara Globokar so prinesle veselje slovenski ekipi, saj so na ekipni tekmi kajakašic mladink priveslale do tretjega mesta in tako poskrbele za prvo kolajno slovenske ekipe na tem prvenstvu, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Brežičanka in Ljubljančanki so s štirimi kazenskimi sekundami za zmagovalkami zaostale za devet sekund. Najboljše so bile Čehinje Bara Galuškova, Marketa Hojdova in Klara Mrazkova, ki so s progo opravile brez večjih napak in dotikov in postavile čas 123,39. Na drugo mesto so se s štirimi kazenskimi sekundami in nekaj več kot petimi sekundami in pol zaostanka uvrstile Britanke Anna Kontchakov, Zoe Blythe - Shields in Sofia Alfer.

Mlajši članice in člani med deseterico

Ekipa kajakašev do 23 let, za katero so veslali Lan Tominc, Jan Ločnikar in Ulan Valant, je zasedla sedmo mesto. Zmagali so Britanci Sam Leaver, Ben Haylett in Jonny Dickson, drugi so bili Francozi, tretji pa Italijani.

V konkurenci kajakašic do 23 let so slovenske slalomistke Eva Alina Hočevar, Sara Belingar in Ema Lampič zasedle osmo mesto. Zmagale so Francozinje Emma Vuitton, Eva Pietracha in Ilona Martin Laemle, druge so bile Nemke, tretje pa Čehinje.

Na startu tokrat ni bilo slovenske ekipe kajakašev mladincev, saj se je na posamični tekmi žal poškodoval Tjaš Velikonja. Tudi tu je zmaga odšla v Francijo, drugi so bili Čehi, tretji pa Nemci.

Žiga Lin Hočevar najboljši v kvalifikacijah

Že dopoldne so na Visli potekale posamične kvalifikacije kajakašic in kajakašev do 18 in 23 let, kjer so v naslednjo fazo tekmovanja napredovali vsi današnji udeleženci kvalifikacij, v polfinalu bo manjkal le poškodovani Tjaš Velikonja.

Žiga Lin Hočevar je v kvalifikacijah napovedal imenitno tekmovanje. Foto: Nina Jelenc

Za najboljši slovenski dosežek je poskrbel Žiga Lin Hočevar, ki je bil najboljši v kvalifikacijah kajakašev mladincev. S progo je opravil brez dotikov in 24 stotink sekunde hitreje od Francoza Martin Cornuja. Na tretje mesto je priveslal Čeh Jachym Burger. S prvim nastopom se je v polfinale uvrstil tudi Domen Bregar, ki je imel 19. čas kvalifikacij. Dvakrat se je na progo podal Tjaš Velikonja, ki je imel 31. in 14. čas kvalifikacij, a je zaradi poškodbe po prihodu v cilj moral v bolnišnico.

Bronasta trojica uspešna tudi med posameznicami

V konkurenci kajakašic mladink sta s prvo kvalifikacijsko vožnjo v polfinale napredovali Naja Pinterič z enajstim časom in Sara Globokar z 19. časom vožnje. Ula Skok je v prvem nastopu za eno mesto zgrešila napredovanje, bila je 21., a je nato v drugem poskusu postavila najboljši čas in se tudi ona zanesljivo uvrstila v naslednjo fazo tekmovanja. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila Britanka Zoe Blythe - Shields, za njo sta se zvrstili Čehinji Bara Galuškova in Marketa Hojdova.

Bronaste mladinke so bile uspešne tudi v posamični konkurenci. Foto: Nina Jelenc

Vsi uspešno skozi kvalifikacije

V konkurenci kajakašev do 23 let sta s prvo vožnjo v polfinale prišla Celjana Jan Ločnikar in Lan Tominc. Ločnikar je zasedel deseto mesto, Tominc pa je bil 15. Več težav je imel v prvo Ulan Valant, ki je prejel 50 kazenskih sekund, a je nato v drugo postavil najboljši čas vožnje, tako da bodo v sobotnem polfinalu nastopili vsi trije slovenski kajakaši. S kvalifikacijami je najbolje opravil Francoz Anatole Delassus, najbolj se mu je približal Čeh Jakub Krejči, tretji pa je bil Španec Manel Contreras.

Med kajakašicami do 23 let je imela najboljši slovenski rezultat kvalifikacij Eva Alina Hočevar - bila je 12. S prvo vožnjo je napredovala tudi Sara Belingar, ki je bila 19., Ema Lampič pa je bila uspešna v drugi vožnji, v kateri je bila sedma. V tej konkurenci je bila v kvalifikacijah najhitrejša Nemka Paulina Pirro, na drugo mesto je prišla Italijanka Agata Spagnol, na tretje pa branilka naslova Čehinja Lucie Nesnidalova.

V petek se prvenstvo nadaljuje s kvalifikacijami kanuistk in kanuistov v mladinski konkurenci in med mlajšimi člani, ekipnimi tekmami v kanuju ter posamično tekmo v kajakaškem krosu.

