Ivanič do najboljše uvrstitve kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno najboljši slovenski badmintonist Miha Ivanič se je na turnirju svetovne serije v ruskem Vladivostoku uvrstil v osmino finala, kar je doslej njegova najboljša uvrstitev na mednarodnih turnirjih, so danes sporočili iz slovenske badmintonske zveze.

Ivanič nadaljuje z nizom uspešnih nastopov na mednarodnih turnirjih za svetovno jakostno lestvico. Prejšnji teden se je izkazal na turnirju serije challenge v ruski Gačini, sijajno je nastopil tudi na tekmovanju BWF Tour Super 100 v Vladivostoku.

V prvem kolu je premagal Avstralca Daniela Fana z 21:13 in 21:13, drugo kolo pa je dobil brez boja. V osmini finala je zaigral proti Indijcu Sirilu Vermi, kjer pa ni našel svojih pravih občutkov v igri. Verma je bil boljši v dveh nizih z 21:11 in 21:7.

"Osmina finala na svojem prvem turnirju svetovne serije je odličen rezultat. Veseli me, da sem uspel povezati dva dobra turnirja zaporedoma, čeravno sem imel na voljo le en dan na prilagajanje na 8-urno časovno razliko. Žal je bil dvoboj v osmini finala eden tistih, ko ti enostavno ne gre. Moj tekmec je zasluženo zmagal. Iz Rusije bom odnesel ogromno točk za svetovno jakostno lestvico in komaj čakam, da se vrnem na trening in pripravim na naslednje turnirje," je svoje nastope v Rusiji ocenil Ivanič.

Preberite še: