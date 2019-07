Miha Ivanič v Rusiji izpadel v osmini finala

Ivanič je po uspešnem nastopu na evropskih igrah v Minsku konec junija v Rusiji v prvem krogu glavnega turnirja najprej premagal Indijca Abhisheka Yeligarja 21:18, 21:15, v drugem pa v treh nizih z 18:21, 21:17 in 21:16 še sedmega nosilca turnirja Harsheela Danija, prav tako iz Indije.

Ivanič zadovoljen z nastopom

Slovenec po porazu v osmini finala ni bil razočaran. "S svojimi predstavami na turnirju sem izjemno zadovoljen. Veseli me dejstvo, da sem obdržal oziroma celo nadgradil predstave iz Minska. Predvsem drugi krog in zmaga proti Daniju iz Indije kaže, da sem po težki sezoni končno spet sposoben igrati dober badminton in to je velika motivacija. Malo grenkega priokusa ostaja le zaradi zadnjega odločilnega niza v osmini finala, kjer nisem pokazal prave igre. Vseeno pa je to moj najboljši rezultat na turnirjih challenger in se z dvignjeno glavo odpravljam na svoj prvi turnir serije svetovne turneje v Vladivostoku," je povedal Ivanič.