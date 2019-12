Marjan Hribar spet na čelu slovenskega namiznega tenisa

S tem naj bi se končal del krize, ki se je pojavila v namiznem tenisu. Že na prejšnji skupščini pred enim mesecem so rešili težavo z začetkom moškega državnega prvenstva, zdaj pa se je rešila še vodstvena kriza, kar je bilo še pred mesecem videti nemogoče. Takrat so se sicer pojavili kandidati za predsednika in njegova glavna pomočnika, a Biljana Todorovič, Sajda Slatinšek in Gorazd Vecko skupščini niso bili po godu.

Potrditev Hribarja je logična, čeprav nekaterim ni všeč. Človek, ki je zvezo vodil vse od septembra leta 2009, ko je zamenjal Silvo Černugelj, do letošnjega maja, bo najlažje reševal finančno krizo, najbolj bo tudi znal obrazložiti, kako je prišlo do dolga, ta naj bi po njegovem mnenju znašal okoli 70.000 evrov (nekateri govorijo v višjem znesku), in kako ga odpraviti. Najbrž sta poroka za to tudi uspešna poslovneža Miroslav Matijaševič ter Jože Mermal, ki sta pripravljena pomagati in ki ju je Hribar predlagal za njegova člana izvršnega odbora, skupščina pa ju je sprejela.

"Ni mi vseeno"

"Kandidaturo sem sprejel po pogovoru z nekaterimi člani skupščine in kandidati za člane izvršnega odbora. Dejstvo je, da mi ni vseeno zaradi stanja naše zveze, delno sem zanj odgovoren tudi sam, tega se zavedam. Naša glavna naloga bo finančna sanacija, verjamem, da bi lahko naš primanjkljaj v enem letu prepolovili. Obetajo so novi sponzorski prilivi, verjamem, da lahko pridem do rekordnega zneska. Nekaj bomo pridobili tudi z racionalizacijo na zvezi, treba bo pogledati pogodbe in jih preučiti," je svoj program delno obrazložil Hribar, ki seveda ni pozabil na uspešne slovenske reprezentante.

Ti naj bi v vseh pogledih presegli zvezo, a jih je po mnenju Hribarja še naprej treba podpirati. "Prvič letos imamo možnosti, da se na olimpijske igre uvrstimo z dvema igralcema in ekipo. Te priložnosti ne smemo zapraviti," je skupščini zatrdil Hribar, ki je klubom obljubil pomoč, hkrati pa izrazil željo, da bi se ti ustanovili tudi v regijah, kjer jih še ni.

