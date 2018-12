Maribor predvsem v znamenju ženskih obračunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V močni mednarodni konkurenci se zanimivi obračuni obetajo predvsem med slovenskimi dekleti. V prsnem slogu se bo ob članski in mladinski rekorderki, Tjaši Vozel iz kranjske Zvezde in Tini Čelik iz Triglava, predstavila tudi ameriška študentka in plavalka Ljubljane Tara Vovk.

V kravlu med favoritinje v krajših disciplinah sodita Celjanka Anemari Košak in Ravenčanka Janja Šegel, v daljših disciplinah pa najboljša domača plavalka iz Branika Katja Fain, radovljiška dolgoprogašica Špela Perše in najboljša kadetinja letošnjega leta Daša Tušek. Za nastope v delfinu je prijavljena tudi najizkušenejša slovenska reprezentantka Anja Klinar iz Radovljice.

V moški konkurenci bosta v ospredju predvsem mlada Marcel Primožič iz Pirana in Ravenčan Matija Može, slovenski rekorder na 200 m prsno.