Krpani v Švici zaostali le za Švedsko

Od starta regate velikega finala sta se odvijala dvoboja med slovensko in švedsko posadko za zmago ter med Poljsko in Avstrijo za tretje mesto. Po drugem obratu je regatni odbor podaljšal regatno polje zaradi spremembe jakosti vetra. Krpani so v cilj nato prijadrali drugi, za Švedsko, tretje mesto je pripadlo Poljski, četrto pa Avstriji,

V dopoldanskem zadnjem kvalifikacijskem plovu je slovenska posadka zmagala in se s tretjega mesta zavihtela na drugo, kar ji je prineslo finalni nastop. Pred tem drugouvrščeni Peru je imel dve točki prednosti, ki pa ju ni ubranil, saj je regato končal na četrtem mestu.

"Če tako jadramo, smo najboljši med ekipami, ki so tu prisotne"

"Po slabšem začetku testnega tekmovanja smo danes pokazali, česa smo sposobni. V zadnjem kvalifikacijskem plovu smo potrebovali zmago, ki smo jo dosegli za preboj v finale. Jadrali smo brez napake in če tako jadramo, smo najboljši med ekipami, ki so tu prisotne. Tudi pred tem smo ves teden jadrali dobro, a smo delali napake, ki smo jih sedaj odpravili," je prvo današnjo regato pokomentiral Žbogar.

V malem finalu je zmagala Danska in osvojila peto mesto, sledile so Španija, Srbija in Peru. Regatni odbor se je že v petek odločil, da bo zaradi pričakovanih ugodnih vetrovnih razmer danes namesto v nedeljo izpeljejo tudi mali in veliki finale.