Krpani po drugem dnevu tretji

Slovenska posadka je danes nastopila v polni sestavi, na jadrnici so bili Vasilij Žbogar, Igor Lah, Tomaž Čopi, Mitja Margon, Mitja Beltram, Jani Klemenčič, Vid Jeranko, Tina Mrak in Gašper Strahovnik, rezervi pa sta bili Veronika Macarol in Matej Planinšič.

"Za nami je zelo uspešen dan. Nadoknadili smo včerajšnji dan. Zelo zahtevno jadranje je bilo danes. V prvi regati smo zmagali z veliko prednostjo. V drugi smo tudi vodili ves čas vse do zadnje stranice v krmo proti cilju, ko se nam je zapletel 'dženaker'. To smo reševali in so nas medtem Poljaki prehiteli. Smo veseli, čeprav nam manjka še precej treninga. Danes smo nastopili prvič v polni postavi, blizu smo uvrstitvi v finale kot sedaj kaže, a sta pred nami še dva pomembna dneva." je povedal Žbogar, najuspešnejši jadralec v slovenski zgodovini.

Foto: Uroš Kekuš Kleva

Leta 2022 bo na Ženevskem in Neuchatelskem jezeru v Švici prvi jadralni zlati pokal SSL, na katerem bodo skušali po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu na regatnem polju določiti najboljšo jadralno državo. Kvalifikacije se bodo začele 3. maja, veliki finale štirih najboljših reprezentanc pa bo 26. junija 2022.