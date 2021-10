Krpani po tretjem dnevu ostali tretji

V soboto je predviden še en kvalifikacijski plov, regatni odbor pa je odločil, da bo na ta dan tudi mali in veliki finale, saj se pričakujejo ugodne vremenske razmere, veliko slabše pa v nedeljo, ko je bil sprva predviden zaključek tekmovanja.

Slovenska posadka je po petih vozlih hitrosti vetra, ko so zaradi spremembe jakosti vetra na drugem obratu podaljšali regatno polje. Prav tam so Krpani naredili napako in izgubili prednost, ker so morali opraviti 360 stopinjski kazenski obrat. Po jadranju z vetrom so zaključili na tretjem mestu.

Pred tem so bili so bili na prvi oznaki drugi, nato pa so prevzeli vodstvo. Na konci je zmagala poljska pred Perujem, četrta je bila posadka Danske.

Leta 2022 bo na Ženevskem in Neuchatelskem jezeru v Švici prvi jadralni zlati pokal SSL, na katerem bodo skušali po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu na regatnem polju določiti najboljšo jadralno državo. Kvalifikacije se bodo začele 3. maja, veliki finale štirih najboljših reprezentanc pa bo 26. junija 2022.