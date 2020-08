Koronavirus odnesel tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom v številnih državah Evrope in zaradi omejitve potovanj je izvršni odbor Evropske namiznoteniške zveze preložil evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice, ki bi moralo biti v Varšavi med 15. in 20. septembrom. Morebitni nov datum še ni določen.