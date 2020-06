Konec koronakrize tudi za balinarje

Foto: Balinarska zveza Slovenije Balinarska zveza Slovenije je na majski seji izvršnega odbora sklenila, da bo zaradi dolge prekinitve zaključila tekmovanje v vseh ligah z izjemo superlige, izpeljane pa so bile tudi kvalifikacije za napredovanje v prvo ligo. Naslov državnih prvakinj je osvojil ljubljanski Krim, novi član superlige je Velenje Premogovnik, v prvoligaških kvalifikacijah je Mengeš Rakoll po dveh napetih obračunih ugnal Nanos in se tako prebil v višji rang, nova drugoligaša pa sta BK Krško in BD Kozlek Kuteževo.

V soboto bodo s tekmovanjem nadaljevali superligaši, pred katerimi sta še dva kroga rednega dela in zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo 27. in 28. junija gostila ljubljanska Šiška. Mesto na njem sta že potrdila Trata in Agrochem Hrast, za preostali dve mesti pa se borijo Skala, Krim in Zabiče. Trenutno najbolje kaže Sežancem, ki bi si s sobotno zmago na gostovanju v Pivki pri Košani že zagotovili mesto v Šiški. V dvorani na Rakovniku se bosta v soboto med seboj udarili zasedbi Krima in Zabič. Zmagovalec dvoboja bo praktično že uvrščen na zaključni turnir, tako da se obeta napet boj za točki.

Trata bo skušala vodilni položaj potrditi na gostovanju na Belem Križu pri Aikea Anteni, Agrochem Hrast čaka zahtevno gostovanje v Obrovu proti Ilirski Bistrici, medtem ko bo Marjetica Koper gostila Postojno.