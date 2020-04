Balinarji letos ostali brez svetovnih prvenstev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Mednarodne balinarske zveze (FIB) je na dopisni seji odločil, da so v luči pandemije koronavirusa vsa svetovna prvenstva, ki so bila predvidena v letu 2020, prestavljena na prihodnje leto. Če bodo razmere omogočale, bodo letos skušali izpeljati vsaj celinska prvenstva v moški in ženski konkurenci.