Slovenca balinarska svetovna prvaka v štafeti

Zadnji slovenski nastop na svetovnem balinarskem prvenstvu v turškem Mersinu se je končal z zmagoslavjem Aleša Borčnika in Anžeta Petriča, ki sta v finalu štafetnega zbijanja premagala Italijana Maura Roggera in Emanuela Ferrera s 60:55 in osvojila naslov svetovnih prvakov.

V preostalih dveh finalih se našima ni izšlo po načrtih. Davor Janžič je izgubil dvoboj natančnega zbijanja z Italijanom Metteom Mano (18:23), Dejan Tonejc v bližanju in zbijanju ni bil kos Argentincu Nikolasu Prettu (26:29).

Sicer je slovenska reprezentanca na letošnjem prvenstvu osvojila zlato in dve srebrni odličji. V treh disciplinah so Slovenci izpadli že v četrtfinalu. To je manj od pričakovanj, Slovenci so pod vodstvom novega selektorja Antona Kosarja izgubili primat v svetu, ki so ga imel vrsto let.

Kolajne je osvojilo deset držav, najuspešnejši sta bili Argentina, Hrvaška, za njima pa Italija in Slovenija.

