Balinarja Borčnik in Petrič do prve kolajne na SP v Turčiji

Slovenski balinarski tabor v Turčiji sta prva razveselila Aleš Borčnik in Anže Petrič, ki sta si priborila prvo odličje na letošnjem članskem svetovnem prvenstvu. V četrtfinalu štafetnega zbijanja sta premagala kitajsko dvojico Li Chung - Gian s 54:46 in tako osvojila najmanj bron.

Po dveh nastopih v kvalifikacijah (52 in 53 točk) sta Slovenca tokrat dosegla svoj najboljši rezultat v Mersinu, vendar se je ob koncu četrtfinalnega dvoboja videlo, da imata še nekaj rezerve. V polfinalu sta tudi Italijana Roggero in Ferrero, ki sta bila boljša od Čilencev Tosa in Barbera s 47:34.

Slovenija ima tudi v ostalih petih disciplinah že četrtfinaliste. Tako lahko pričakujemo, da se bodo Davor Janžič v natančnem zbijanju in skupaj z Juretom Kozjekom v dvojici ter Dejan Tonejc v bližanju in zbijanju v krog že danes prav tako zavihteli do najmanj bronastih kolajn v svojih disciplinah.