Slovenskim balinarkam bron v svetovnem pokalu v Turčiji

Slovenska ženska reprezentanca je bila uspešna na balinarskem svetovnem pokalu v Turčiji z udeležbo prvakinj Azije, Evrope, Južne Amerike in Afrike. Slovenke so v polfinalu izgubile s Turkinjami z 1:5 in tako skupaj z Argentinkami osvojile bronasto kolajno.

V finalu bosta igrali Turčija in Hrvaška. Italijanke in Francozinje zaradi varnostnih razlogov niso tekmovale.

Tadeja Sodec, Sara Jenčič in Nina Volčina so v skupini najprej premagale Črnogorke s 6:0, potem še ekipo Čila s 4:2 in se tako uvrstile med najboljše štiri reprezentance na svetu. Finalni dvoboj se je začel obetavno, saj se je Tadeje Petrič z Buket Oztürk razšla z neodločenim izidom (14:14). Zanimiv dvoboj sta Tadeja in Sara Jenčič proti turški dvojici Inci Ece Oztürk - Buket Oztürk tesno izgubili (8:9).

V zadnjem nastopu je Nina Volčina izgubila z Inci Ece v hitrostnem zbijanju (32:41). V drugem polfinalu je Hrvaška prepričljivo premagala Argentino s 6:0.

Slovenija je tako ponovila uspeh iz Francije, saj je bila prvem svetovnem pokalu pred dvema letoma v Saint Vulbasu prav tako tretja. Naše so tam premagale Monakom (6:0) in Francijo (4:2) ter izgubile v polfinalu z Italijankami z 0:6, ki potem v finalu niso bile kos Kitajkam.