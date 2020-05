Balinarji nadaljujejo s superligo junija

Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije (BZS) je na majski izredni korespondenčni seji sprejel soglasno odločitev, da se bo v moški superligi tekmovanje nadaljevalo v juniju, medtem ko so ostale državne in območne lige že zaključene. Tekmi 17. in 18. kroga superlige bosta tako na sporedu 13. in 20. junija, zaključni turnir za naslov državnega prvaka pa 27. in 28. junija.

Balinarska zveza Slovenije je v zadnjih dveh mesecih pozorno spremljala dogajanje v povezavi s širjenjem epidemije koronavirusa. Tekmovalna komisija je v skrbi za zdravje igralk in igralcev, trenerjev, sodnikov in balinarskih navdušencev pravočasno prekinila tekmovanje in podrobno upoštevala vsa navodila pristojnih organov.

Prejšnjo sredo (6. maja) je bil objavljen odlok Vlade Republike Slovenije, v katerem je bilo navedeno, da lahko individualne panoge kot je balinanje, nadaljujejo s tekmovanji, ob upoštevanju pravil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar je potrdil tudi Olimpijski komite Slovenije.

BZS sporoča, da imajo številni klubi kljub sprostitvi ukrepov še vedno onemogočen dostop do balinarskih objektov do konca maja, tako da ne morejo vsi izvajati treningov, kar pomeni, da bi lahko z ligaškim tekmovanjem v vseh državnih ligah nadaljevali šele sredi junija 2020. Odlok Vlade RS obenem določa, da se morajo zaenkrat vsa tekmovanja izvesti brez prisotnosti gledalcev.

Balinarska zveza je bila že od sredine marca vseskozi v kontaktu z državnimi ligaši in skušala čim bolj upoštevati njihove želje in predloge. V želji, da bi klubom prihranili dodatne stroške in se izognili morebitnim zapletom pri organizaciji tekem v skladu s strogimi navodili NIJZ ter jim omogočili čim boljšo pripravo na naslednjo tekmovalno sezono, je Tekmovalna komisija na seji, 7.maja, še enkrat pretehtala vse možne scenarije in Izvršnemu odboru Balinarske zveze Slovenije posredovala svoj predlog.