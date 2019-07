Kim Pletikos za las zgrešila zlato skupino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska jadralka Kim Pletikos je po sedmih regatah in četrtem dnevu svetovnega prvenstva v jadralnem razredu laser radial, ki poteka v zalivu Miho na Japonskem, ostala na 58. mestu (126 točk). V prvih dveh plovih srebrne skupine je bila 28. in tretja. Njena sestra Lin Pletikos se je tudi ostala 72. med 111 tekmovalkami, bila je 31. in osma (153).