Benjamin Savšek je v soboto med kanuisti zmagal na tekmi svetovnega pokala v italijanski Ivrei. A tudi na tej tekmi ni šlo brez zapletov. Ni dosti manjkalo, da bi naš kanuist ostal brez finala. V polfinalu so mu sprva naknadno prisodili dodatni dve kazenski sekundi. V slovenskem taboru so se pritožili, sodniki pa so na koncu vendarle priznali svojo zmoto. Našemu asu so zbrisali dve kazenski sekundi, tako da je lahko napadal v finalu. In napadal je do samega vrha. Očitno pa se je 37-letni kanuist uspel sestaviti po dramatični olimpijski tekmi, ko je ostal brez medalje.

Priznal je, da se ni bilo lahko zbrati za to tekmo. Foto: Ana Kovač

To je bila prva tekma po olimpijski igrah v Parizu, ki so se za Savška končale nesrečno. Veliko se je govorilo o spornih sodniških odločitvah in cela zgodba je bila za Benjamina kar utrujajoča, zato si je takoj po olimpijskih igrah vzel nekaj dopusta, da si je lahko malo zbistril misli. Priznal je, da se ni bilo lahko zbrati za to tekmo.

"Ne vem, treba je bilo priti nazaj v tekmovalni ritem. Po olimpijskih igrah sem bil od vsega kar nekoliko utrujen. Tudi pred olimpijskimi igrami je bil naporen ritem … Pravzaprav nisem vedel, kam lahko ciljam. Posvetil sem se svojim vožnjam in to je tudi pravi ključ za naprej. Torej, da se osredotočim na svojo vožnjo in poskušam čim bolje odpeljati."

Zadnja tekma bo še pomembnejša

"V zadnjih 14 dnevih sem se spravil nazaj k treningom. Sicer nisem imel najboljšega občutka, a sem si na tej tekmi dal potrditev, da sem še vedno hiter in dobro pripravljen. Gremo naprej še na zadnjo tekmo svetovnega pokala. Vesel sem, da mi je uspelo priti zraven za skupni seštevek v svetovnem pokalu. Zadnja tekma bo najpomembnejša, ker bodo štele dvojne točke," se je uvodoma razgovoril olimpijski prvak iz Tokia.

"Zdi se mi, da bo pri olimpijskih igrah v Parizu vedno ostalo nekaj grenkega priokusa." Foto: Damiano Benedetto

Obliž na olimpijsko tekmo?

Pravzaprav je drugi del sezone začel na najboljši mogoč način. Vsakdo bi rekel, da je bila ta zmaga obliž na olimpijsko tekmo, ki se je zanj končala precej nesrečno. Pa je bil zanj to res obliž? "Težko rečem in težko to primerjam z olimpijskimi igrami. Zdi se mi, da bo pri olimpijskih igrah v Parizu vedno ostalo nekaj grenkega priokusa. Bolj je to obliž za skupno uvrstitev v svetovnem pokalu, ko sem še vedno v stiku z najboljšimi, kljub temu da sem spustil eno tekmo svetovnega pokala."

Vesel je, da je še zraven

Prihodnji konec tedna ga čaka še zadnja tekma svetovnega pokala v španskem La Seu d'Urgellu. Voda v Ivrei mu je bila zelo všeč, saj je dovolj divja in zahtevna, medtem ko bo v Španiji nekoliko drugače. "Proga je lepa, ampak je nekoliko manj vode na progi in je treba čoln nekoliko bolj poganjati. Tukaj sem vseeno lahko malo bolj izkoristil divjo vodo . Na zadnji tekmi bom poskusil prikazati svoje najboljše vožnje. Rezultatsko se ne bom obremenjeval, sem pa vesel, da sem zraven," je povedal Savšek, ki je trenutno v skupnem seštevku svetovnega pokala na petem mestu.

