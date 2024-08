"Ne želim se več spuščati v to, ker je vse skupaj obremenjujoče, in tudi ne želim se prepirati," nam je v pogovoru povedal Benjamin Savšek, ki je po domnevni sodniški napaki izgubil olimpijsko medaljo.

Benjamin Savšek, vrhunski slovenski kanuist na divjih vodah, verjetno ni edini, za katerega so se olimpijske igre v Parizu končale na nesrečen način. Čeprav je od njegovega finalnega nastopa minilo že nekaj časa, se zdi, da Savšek še vedno močno podoživlja tisti finale in tista nesrečna vrata, na katerih so mu po mnenju mnogih po krivici dosodili 50 kazenskih sekund. Beni, ki je v Parizu branil zlato z OI v Tokiu, bi bil v primeru, da bi mu dosodili le dve kazenski sekundi, na koncu bronast. Pritožili so se tudi na Mednarodno športno razsodišče (Cas), a neuspešno.

"Pri meni je vse isto. Najbolj sem žalosten, da takoj po tekmi nismo prišli do nobene prave obrazložitve. Potem ko so enkrat rezultati zunaj, je jasno, da je nemogoče karkoli spremeniti. Tega sem se zavedal, zato sem takoj po tekmi povedal, da moje mnenje ne more ničesar spremeniti. Zdaj poskušam vse pozabiti in iti naprej," je uvodoma povedal Savšek, ki je že dolga leta eden najboljših kanuistov.

Benjamin Savšek je na OI v Parizu zasedel 11. mesto. Foto: Guliverimage

"Boli, ampak zdaj nimam kaj"

Pravo obrazložitev je dobil šele po pritožbi na Mednarodno športno razsodišče (Cas), kjer je sodnica navedla, da je imel veslo predolgo časa v zraku. On pa nikjer v pravilih ni zasledil, da vesla ne sme imeti dvignjenega nad glavo.

"Morda se v počasnem posnetku zdi, da sem imel veslo predolgo časa v zraku, v realnem času pa je bil to le trenutek. Ne razumem, kako so lahko navedli ta razlog. Poleg tega se je odločila, da vrat ne bi odpeljal, če ne bi s sprednjim delom vesla udaril po vratcih. Potrdim lahko, da to ni res. Dotik je bil neizogiben, samo vprašanje je bilo, s čim se bom še enkrat dotaknil količka. Sodnica je odločila, da sem to naredil namerno, medtem ko se v kakšnih drugih primerih ni tako odločila. Menim, da so bila dvojna merila. To boli, ampak zdaj nimam kaj. Takoj po tekmi sem to poskušal sprejeti. Poskusili smo še s pritožbo na CAS, ampak vedeli smo, da bo težko karkoli spremeniti," je povedal 37-letni Ljubljančan, ki je želel na to opozoriti in doseči, da v prihodnosti ne bi več prihajalo do tega.

"Najbolj boli to, ko veš, da je zgodba zapečatena, ko sodnica poda svojo odločitve in ji tega ni treba nikomur razlagati. Že veliko bi bilo, če bi pokazala posnetke, ampak so nam dejali, da je to zaprta zgodba."

Sporna odločitev je bila tudi pri vožnji Petra Kauzerja. Foto: www.alesfevzer.com

Za izkušenega slovenskega športnika je bila to boleča olimpijska izkušnja in zdaj, ko se zaveda, da je vse mimo, je to sprejel in se s tem tudi sprijaznil. Pravzaprav se ne želi več spuščati v to, ker je vse skupaj zanj obremenjujoče, in tudi ne želi se prepirati. Danes lahko samo upa, da se bo v prihodnosti na tem področju kaj spremenilo. Sicer ne verjame, da imajo sodniki kaj osebno proti njemu, ampak je dobil občutek, da je včasih pomembno, iz katere države prihajaš.

"Bolj v smislu, da so nekateri tekmovalci bolj zaščiteni … Tudi v primeru Petra Kauzerja … On je od sodnice dobil odgovor, da je slog veslanja francoskega kajakaša drugačen. Ta je namreč vrata odpeljal na isti način kot Peter, ampak njemu niso dosodili napake. Po takšnih odgovorih dobiš občutek, da je čutiti nekaj pristranskosti. Je pa res, da je to težko dokazati. Če sodnica tako reče, potem je njena beseda zapečatena. Lahko se mi razburjamo, ampak na koncu moramo sprejeti odločitev sodnice."

Nikoli mu ni bilo žal

Savšek je s tem športom povezan že od otroštva. Pred njim sta veslala že njegova brata in naravno je bilo, da se bo slej kot prej tudi on usedel v čoln. V njem so hitro prepoznali izjemen talent in kmalu je začel dosegati prve rezultate. Sam pravi, da mu je ta šport ogromno dal, včasih pa tudi kaj vzel. Mu je po takšnih nesrečnih zgodbah žal, da se ukvarja s tem športom?

"Nikoli, ker to je zame še vedno najlepši šport na svetu. Pri kakšni tekmi je nekaj grenkega priokusa. Predvsem zaradi tega, ker vse vlagam v to. Seveda, tudi sam sem malo kriv. Če bi se skozi tista vrata odpeljal brez dotika, bi bila zgodba povsem drugačna. Vseeno mi je ta šport veliko dal. Imam kar nekaj vrhunskih rezultatov in brez dvoma bom še naprej z veseljem veslal. Pozabil bom na te olimpijske igre in stremel naprej."

V najtežjih trenutkih je imel ob sebi pravo podporo, za kar je zelo hvaležen. Foto: Anže Malovrh/STA

Kdo ga zna najbolj pomiriti?

Beni je znan kot športnik, ki velikokrat stvari sprejme mirno, a po olimpijski tekmi ni mogel ostati ravnodušen. Gre za najpomembnejšo tekmo, ki se zgodi enkrat na štiri leta. Po tekmi je imel vročo glavo in razmišljal samo o tem, kako je konec vsega.

"Pa ni ravno tako. Družina in vsa ekipa okrog mene je tista, ki me zna pomiriti in ohladiti. V tistem trenutku sem imel okrog sebe prave ljudi, za kar sem neizmerno hvaležen. Res sem imel pravo podporo. Vzel sem si tudi nekaj časa za kratek dopust, potem pa gremo novim izzivom in treningom naproti," pravi.

Benjamin Savšek je na OI tekmoval tudi v krosu. Foto: Guliverimage

Za povrh vsega še poškodba

Za Savška sezone še ni konec, saj ga čakata še dve tekmi svetovnega pokala in državno prvenstvo, kjer pa še ne ve, ali bo lahko tekmoval. "Pri deskanju sem si poškodoval nogo. Dobil sem dva šiva, ampak bo čez en teden že v redu. Zaradi tega imam malo podaljšan dopust, ampak do tekem bo že vse v redu."

Preberite še: