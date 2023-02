Janjo Garnbret čaka skok v neznano: Bolje zdaj kot sredi sezone

"Z levo nogo ne bom mogla plezati vsaj še mesec dni. Strokovnjaki pravijo, da toliko časa ne smem obremenjevati leve noge. To kar precej spremeni trening, zaupam pa Romanu (Krajniku, trenerju, op. a.), da bo pripravil ustrezen načrt treningov. Še vedno imam dve roki in eno nogo, tako da se bo nekaj že dalo trenirati," kljub neugodnemu položaju optimistično razmišlja zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret, ki si je prejšnji teden na reprezentančnem treningu v Gradcu zlomila palec na levi nogi. Če odmislimo zlom sredinca na roki septembra 2013, gre za prvo resnejšo poškodbo v njeni karieri.

"Načrt priprav se je zdaj kar spremenil. Z levo nogo ne bom mogla plezati vsaj še mesec dni," pravi 24-letna plezalna zvezdnica Janja Garnbret, ki je bila v četrtek zvečer na alpinistično-plezalnem večeru že šestič razglašena za najuspešnejšo slovensko športno plezalko lanskega leta. V moški kategoriji je enak naziv prejel Luka Potočar, zmagovalec težavnostne preizkušnje v Kopru in najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala v tej disciplini.

Luka Potočar in Janja Garnbret sta najuspešnejša športna plezalca Slovenije za sezono 2022. Foto: Katja Kodba/STA

Garnbretova tako še vedno prejema nagrade za uspešno sezono 2022, v kateri ni bila slabša kot druga, pa še to se je zgodilo le na dveh tekmah svetovnega pokala. Vse preostale je končala z zmago. V Münchnu je osvojila tri naslove evropske prvakinje (v balvanih, težavnosti in kombinaciji) in na koncu še šestič zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti.

Prva resnejša poškodba v karieri Janje Garnbret

Glede na trenuten položaj – prejšnji teden si je na reprezentančnem treningu v Gradcu zlomila palec na levi nogi – je na oder prišepala, bergli pa sta med prireditvijo počivali prislonjeni na stekleno steno dvorane Urška na Gospodarskem razstavišču.

Če odmislimo zlom sredinca na roki septembra 2013, gre za prvo resnejšo poškodbo v karieri Janje Garnbret. "Takrat sem počivala tri tedne in se vrnila v steno. To je moja prva resnejša poškodba, a tudi to bom prebrodila," kljub težkemu položaju skuša ostati optimistična. "Če se je že moralo kaj zgoditi, je bolje, da se je to zgodilo zdaj kot sredi sezone. Vemo, da sezona prinaša kvalifikacije za olimpijske igre (avgusta v Bernu v Švici, op. a. ), tako da bolje, da se je to zgodilo zdaj," pravi.

Na prireditev je prišla z berglama, na oder pa je po priznanje prišepala brez njih. Foto: Nik Moder/Sportida

"Še vedno imam dve roki in eno nogo, tako da se bo nekaj že dalo trenirati."

Trenažni načrt se je glede na položaj zdaj precej spremenil. "Z levo nogo ne bom mogla plezati vsaj še mesec dni. Strokovnjaki pravijo, da toliko časa ne smem obremenjevati leve noge. To kar precej spremeni trening, zaupam pa Romanu (Krajniku, trenerju, op. a.), da bo pripravil ustrezen načrt treningov. Še vedno imam dve roki in eno nogo, tako da se bo nekaj že dalo trenirati."

Poškodba se je pripetila prejšnji teden na reprezentančnem treningu v Gradcu. "Plezala sem 'plato' (navpično steno, op. a.), stala na majhnem stopku in slišala, kako je počilo. Očitno je bil nek čuden kot, čudna situacija, da se je to zgodilo, a tako pač je. Gre za dokaj nenavadno poškodbo."

Foto: Katja Kodba/STA

Ko je slišala pok, je naprej mislila, da ji je preskočila kita, tako kot se to zgodi na primer v kolenu, in potem še nekaj časa vztrajala v steni, a ji je bilo ob doskoku na blazino takoj jasno, da se je zgodilo nekaj hujšega. "Vem, da sem rekla, da sem si verjetno zlomila palec, a sem si hkrati mislila, da gotovo ne gre za to. Kmalu zatem pa nisem več mogla stati na nogi. Takoj sem klicala Romana, on pa fizioterapevta Mateja, ki je svetoval, naj se takoj odpravim na rentgen."

Poškodba iz mladosti?

Zdaj jo čaka rehabilitacija. "Kost se mora zaceliti. Še dobro, da gre za kost, saj se ta zaceli, večja težava bi bila, če bi bili poškodovani ligamenti. Noge ne smem obremenjevati mesec dni. Strokovnjaki pravijo, da gre za poškodbo iz mladosti, za nekoliko načeto kost, ki je zdaj do konca počila. Naslednji teden me verjetno čaka rentgen, da bomo videli, kaj se dogaja s palcem, ali se že kaj celi, potem pa bomo videli sproti."

Foto: Nik Moder/Sportida

Po rehabilitaciji bo zagotovo potrebovala večje plezalke. "Že zdaj na treningu nosim pol številke večje, zdaj bodo morale biti še nekoliko večje. Morda jih bomo tudi nekoliko priredili, ne vem pa še, kako. Mogoče tako, da bo plezalka podložena in bo palec bolj zavarovan. Ne vem, govorim na pamet, upam pa, da bom čim prej lahko spet obula plezalke."

Na berglah je hitrejša

Garnbretova se je na prireditev v Ljubljano pripeljala sama: "K sreči imam avtomatika in lahko vozim samo z desno nogo." Nosila pa je podložen športni copat. "Na prstu imam bandažo, tudi podplat imam podložen, da res ne obremenjujem palca, tako da se trudim vsaj nekaj malega hoditi."

Nagrajenci Planinske zveze Slovenije. Foto: Nik Moder/Sportida

Poškodba jo seveda ovira v vsakodnevnem življenju, kjer uporablja bergle. "Z berglami sem gotovo hitrejša, poleg tega s tem povsem razbremenim poškodovan prst, se pa vseeno moram potruditi, da hodim vsaj malo, sicer šepajoče, da se preostale mišice ohranijo. Škoda bi bilo, da bi zavrgla ves trening."

"Vsaka stvar je za nekaj dobra"

Glede načrta sezone je zdaj vse odvisno od rehabilitacije. "Moj načrt je bil, da bi bila sezona podobna tisti pred olimpijskimi igrami v Tokiu, torej nekaj tekem pred svetovnim prvenstvom, zdaj se bo načrt verjetno nekoliko spremenil, čeprav sama še vedno upam, da sprememb ne bo. Rehabilitacija in zdravje sta zdaj na prvem mestu, bomo videli, kako se bo zdaj vse skupaj odvijalo. Vsaka stvar je za nekaj dobra, če ne drugega, bom postala še močnejša," sporoča olimpijska prvakinja iz Tokia.

