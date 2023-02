Janja Garnbret in Luka Potočar sta najboljša slovenska plezalca lanskega leta, Karmen Klančnik in Luka Kovačič sta najbolj izstopala med turnimi smučarji, Maja Šuštar Habjan pa med tekmovalnimi lednimi plezalci. Največji pečat na področju alpinizma sta v lanskem letu pustila Luka Stražar in Anja Petek, priznanje za življenjsko delo v alpinizmu pa so prejeli člani Mojstranških veveric. Najboljše športnike Planinske zveze Slovenije so razglasili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Naziva najuspešneje športne plezalke oziroma plezalca leta 2022 sta pričakovano prejela Janja Garnbret (Šaleški AO) in Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica). Garnbretova, ki si je pred dnevi na treningu zlomila palec na levi nogi in bo najmanj štiri tedne morala mirovati oziroma močno prilagoditi trening, je lansko sezono kronala s tremi naslovi evropske prvakinje (balvani, težavnost in kombinacija) in že šesto skupno zmago na tekmah svetovnega pokala. O njeni superiornosti najbolj zgovorno priča podatek, da je njen najslabši rezultat drugo mesto.

Luka Potočar in Janja Garnbret Foto: Lena Drapella/IFSC

Tudi za Potočarjem je izjemna sezona, najuspešnejša do zdaj. Z evropskega prvenstva se je vrnil kot evropski podprvak v težavnosti, v Kopru je pred več kot deset tisoč navijači prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala, odlični rezultati pa so mu prinesli tudi skupno zmago v težavnosti.

Priznanja za perspektivne športne plezalce so prejeli (utemeljitve PZS): Jennifer Buckley (DRPK) Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti med starejšimi deklicami. Sara Čopar (ŠPO PD Celje-Matica) Na svetovnem mladinskem prvenstvu je v kategoriji kadetinj osvojila dve kolajni. Zlato v balvanih in srebrno v težavnosti. Prav tako pa tudi dve kolajni na evropskem mladinskem prvenstvu – srebrno v težavnosti in bronasto v balvanih. Lovro Črep (Šaleški AO) Za bronasto kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v težavnosti med mladinci. Tim Korošec (PK Škofja Loka) Za zlato kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v balvanih med kadeti. Timotej Romšak (PK Kamnik) Za srebrno kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti med mladinci. Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica) Za bronasto kolajno na evropskem mladinskem prvenstvu v težavnosti med mladinkami.

Priznanja za vrhunske tekmovalne dosežke. Foto: Alenka Teran Košir

Priznanja za vrhunske tekmovalne dosežke so prejeli (utemeljitve PZS) Katja Debevec (PK Scena) Na svetovnih igrah v balvanih v ameriškem Birminghamu je v finalu osvojila drugo mesto. Mia Krampl (AO PD Kranj) Po četrtem mestu v težavnosti je na evropskem prvenstvu v kombinaciji osvojila srebrno kolajno. Na tekmah svetovnega pokala v težavnosti je bila še trikrat v finalu, od tega enkrat na zmagovalnih stopničkah. Jernej Kruder (ŠPO PD Celje-Matica) Na evropskem prvenstvu v balvanih v Münchnu je v finalu osvojil šesto mesto. Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica) Dvakrat se je uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti, na zmagovalnih stopničkah pa je stala na tekmi evropskega pokala v težavnosti. Anže Peharc (AO PD Kranj) Na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Salt Lake Cityju je osvojil drugo mesto. Lana Skušek (PK Scena) Na svetovnih igrah v ameriškem Birminghamu je v težavnosti osvojila tretje mesto. Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica) Na evropskem prvenstvu v Münchnu je v težavnosti v finalu osvojil sedmo mesto.

Slovenska prihodnost plezanja. Foto: Alenka Teran Košir

Za najuspešnejša turna smučarja pretekle sezone sta bila izbrana Karmen Klančnik Pobežin (Turnosmučarski klub LiMa) in Luka Kovačič (Društvo za razvoj turnega smučanja). Oba sta trenutno na tekmi v Bolzanu v Italiji, zato se prireditve nista mogla udeležiti.

Luka Kovačič Foto: Ana Kovač

Obrazložitev nagrad za turne smučarje



Karmen Klančnik Pobežin je že nekaj časa najboljša slovenska tekmovalna turna smučarka in praktično nepremagljiva na domačih tekmovanjih. V letu 2022 je ponovno osvojila naslov državne prvakinje, tako v vzponu kot posamični preizkušnji, po odsotnosti zaradi materinstva pa se v letošnji sezoni znova vrača na mednarodno prizorišče. Tudi Luka Kovačič je na domačih tekmah še vedno nepremagljiv in je v letu 2022 postal državni prvak v vzponu in posamični preizkušnji. Na evropskem prvenstvu v Boi Taullu je v kategoriji članov v disciplini vzpon dosegel 18. mesto, v disciplini posamezno 25. mesto. V disciplini šprinti se je prvič uvrstil v četrtfinale in dosegel 29. mesto. Priznanje perspektivnega turnega smučarja je prejel Maj Pritržnik (Turnosmučarski klub LiMa) z dvema naslovoma državnega prvaka v posamični preizkušnji in vzponu, na svetovnem prvenstvu v Boi Taullu v Španiji je v kategoriji kadetov v disciplini vzpon dosegel 8. mesto, v šprintih pa se je uvrstil v finale in zasedel 5. mesto.

Za najuspešnejšo slovensko plezalko v lednem plezanju so na PZS razglasili Majo Šuštar Habjan (AO PD Domžale). Poleg naslova državne prvakinje se je na tekmah evropskega pokala uvrščala v finale, na tekmi v Žilini pa stopila tudi na zmagovalni oder.

Luka Stražar Foto: osebni arhiv Luke Stražarja Na PZS so na podlagi ocene Komisije za alpinizem Planinske zveze podelili tudi priznanja za najboljše alpinistke in alpiniste.

Za najuspešnejšega alpinista preteklega leta so izbrali Luko Stražarja (Akademski alpinistični odsek), ki je v sezoni brez odprave komisijo prepričal z visoko ravnijo prostega plezanja v velikih alpskih stenah – tako pozimi kot poleti. Izstopa zimska prosta ponovitev No sieste v Grandes Jorasses, ki sta jo z Nejcem Marčičem opravila v treh dneh, med poletnimi pa predvsem triglavske smeri Korenina, Obraz Sfinge in Raz mojstranških veveric ter nekaj zahtevnih vzponov v slovenskih Alpah, Dolomitih in Paklenici, je zapisano v utemeljitvi nagrade.

Priznanje za najuspešnejšo alpinistko leta 2022 je prejela Anja Petek (Alpinistični klub Rinka), ki je lansko sezono kronala z odpravo v Peruju, kjer je v kratkem času nanizala zavidljivo število vzponov, med katerimi izstopa kompleksna prvenstvena smer Fango Fiesta v vzhodni steni šesttisočaka Hualcana (v navezi z Andrejem Ježem in Aritzo Monasteriom). Pozimi je plezala v domačih gorah, na Škotskem, ob koncu leta tudi na taboru v Tatrah. Z Andrejem Ježem sta preplezala Klasično (Heckmaierjevo) smer v Eigerju, poleti pa se je podpisala pod dve prvenstveni sedmici v Krofički in prvo ponovitev v Ojstrici.

Za najperspektivnejšega alpinista leta 2022 so na PZS izbrali Gregorja Šegla, za najbolj perspektivno alpinistko pa Laro Nikolič.

Priznanja za posebne dosežke v alpinizmu v letu 2022 so prejeli: Luka Lindič (AO PD Celje–Matica) za najzahtevnejšo prosto preplezano smer v slovenskih gorah. Nevidna preobrazba, ki jo je začrtal skupaj z Ines Papert, se pne čez previsje Ajdovske deklice v steni Prisanka, zanjo pa je potreboval kar nekaj obiskov. Sceno je "obogatil" tudi z novostjo: oceno težavnosti smeri je prepustil ponavljavcem. Luka je sicer vse leto 2022 plezal veliko in dobro; izstopajo zahtevni kombinirani vzponi, pa tudi prvenstveni skalni, na odpravi v kanadskem Skalnem gorovju.



Nejc Marčič (AO PD Radovljica) za preplezano zahtevno smer No siesta v Grandes Jorasses, ki sta jo z Luko Stražarjem zmogla v treh dneh konec januarja 2022. Smer velja za enega pomembnejših preizkusnih kamnov zahtevnega kombiniranega plezanja v najresnejših alpskih stenah in beleži že nekaj predhodnih slovenskih vzponov. Ob tem ne gre spregledati nekaterih Nejčevih predvsem zimskih (kombiniranih) vzponov, ki ga uvrščajo med najpomembnejše slovenske alpiniste zadnjega desetletja. Bor Levičnik (AO PD Ljubljana–Matica), Žiga Oražem (AO Kamnik) in Matija Volontar (AO PD Jesenice) za preplezano prvenstveno smer z imenom Screaming Barfies v zahodni steni 6.180 metrov visoke Pomlace v nepalski Himalaji. Za 1.100 metrov dolgo, pokončno, pretežno snežno smer so v odličnih razmerah potrebovali zgolj en delovnik, celotna tura pa jim je vzela dva dni. Čeprav je bila stena rezervni cilj/izplen odprave in sodi smer ob bok že kar številnim podobnim slovenskim vzponom v Himalaji, pa velja zagnani mladi trojici vsekakor čestitati za uspešno izpeljano prvo samostojno himalajsko akcijo s preplezano drzno, lepo linijo. Jernej Kruder (ŠPO PD Celje–Matica) za serijo odličnih alpskih skalnih vzponov na čelu z Bellavisto (8b+) v Cinah, kar je za Luko Krajncem drugi vzpon v tej kultni previsni smeri. Izpostaviti velja še Via Italio v Piz Ciavazes, Ribo v Marmoladi in Rajčevo v Križevniku. Andrej Jež (AK Črna) za prvenstveni vzpon v vzhodni steni šesttisočaka Hualcan v perujski Cordilleri Blanci, ki ga je v dveh polnih dneh plezanja opravil v navezi z Anjo Petek in Aritzo Monasterio. Gre za objektivno resno in kompleksno 1.150-metrsko smer, ki so jo poimenovali Fango fiesta. Andrej je ob tem skozi vse leto izkazal zelo visoko stopnjo aktivnosti in opravil še lepo bero dobrih vzponov: več njih na odpravi v Peruju, Klasično smer v Eigerju, kombinirane smeri na Škotskem in v Tatrah, prvenstvene v domači Raduhi in Krofički ...

Priznanje za življenjsko delo v alpinizmu so prejeli člani skupine Mojstranške veverice: Janez Brojan, Klavdij Mlekuž, Janko Ažman in Janez Dovžan, posthumno pa Zvone Kofler in Miha Smolej.