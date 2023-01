Tudi Janja Garnbret bo tekla v dobrodelne namene

Letos 7. maja bodo po svetu že desetič tekli za tiste, ki ne morejo, vnovič tudi na ljubljanskem teku Wings For Life. Na dosedanjih tekih je sodelovalo več kot milijon ljudi, za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače pa so s startninami zbrali več kot 38 milijonov evrov. Letošnje izvedbe se bo udeležila tudi olimpijska šampionka Janja Garnbret.

Kot so danes sporočili organizatorji, se bodo tekači na startni črti zbrali 7. maja in s startninami in z donacijami že desetič zbirali sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače. Za ta namen gredo vsa zbrana sredstva.

Do jubilejnega desetega teka je še manj kot sto dni, med prijavljenimi pa je že športna plezalka Janja Garnbret.

"Ne tečem ravno veliko, tek ni reden del moje trening rutine, a ko tečem, tečem z razlogom," je dejala najboljša športna plezalka na svetu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekači po vsem svetu startajo istočasno

Tekači po vsem svetu startajo istočasno in pol ure po začetku teka jim začnejo do potankosti usklajeno slediti zasledovalna vozila. Ta so opremljena z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in ves čas povezana s kontrolnim centrom v Avstriji.

Njihova hitrost se skozi čas teka postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro, po dveh urah vozijo s hitrostjo 18 kilometrov na uro, nato pa nekoliko pospešijo in po štirih urah že vozijo s hitrostjo 34 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti vztrajajo, dokler ni ujet zadnji tekmovalec na njihovi trasi. Ko tekmovalca zasledovalno vozilo ujame, je tek končal, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.