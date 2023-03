Janja Šegel in Sašo Boškan po dvakrat najhitrejša v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga v Zagrebu so bili od Slovencev najhitrejši Janja Šegel, Sašo Boškan, Nija Gerdej in Tia Primc.

Janja Šegel (Fužinar Ravne) se je uvodoma veselila zmage na 100 m prosto, kjer je s časom 55,23 postavila najboljši ženski izid dneva. Drugouvrščeno Nežo Klančar (Olimpija) je ugnala za 58 stotink sekunde.

Drugič danes pa je bila Šeglova nepremagljiva še na 200 m hrbtno, kjer sta ji družbo na zmagovalnem odru delali klubska kolegica Zara Podržavnik na drugem mestu in Ema Menoni (Celulozar Krško) na tretjem.

Do dveh zmag je danes priplaval tudi Sašo Boškan (Triglav Kranj), v uvodni in zadnji današnji preizkušnji, 50 m hrbtno in 400 m prosto.

Sašo Boškan je bil najboljši v uvodni in zadnji nedeljski preizkušnji. Foto: Guliverimage

Tudi v ženski konkurenci na 50 m hrbtno je zmago slavila Slovenka Nija Gerdej (Fužinar Ravne), ki je s časom 29,34 dosegla tudi normo za nastop na mladinskem svetovnem in mladinskem evropskem prvenstvu. Med kraulistkami na 400 m pa je s tretjim mestom še drugič danes med trojico najhitrejših pristala Zara Podržavnik.

Ženska preizkušnja 100 m delfin je prinesla dvojno slovensko zmago. Najhitrejša je bila Tia Primc (Ilirija Ljubljana) pred Hano Sekuti (Fužinar Ravne), do dveh srebrnih medalj v absolutni konkurenci pa je na 50 m prsno in 200 m prsno priplavala Hana Bele (Olimpija Ljubljana).

Omeniti velja še odličen nastop mladega Svita Popovića (Riba Ljubljana), ki je že v kvalifikacijah na 100 m prosto s časom 52,24 postavil kadetski državni rekord in s tem dosežkom izpolnil tudi normo za nastop na olimpijskem festivalu evropske mladine.

"Članski reprezentanti so pokazali zelo dobro pripravljenost za to obdobje. Mlajši plavalci pa v tem obdobju lovijo norme za prihajajoča reprezentančna tekmovanja, ki nas čakajo v prihodnjih tednih. Večina plavalcev bo naslednji teden nastopila se na močnem mitingu na Reki, kjer se pričakuje okoli 800 plavalcev. Nato pa se del članske ekipe že odpravlja na višinske priprave v Font Romeu," je za Plavalno zvezo Slovenije povedal selektor Gorazd Podržavnik.