Janja Šegel in Jaka Pušnik po dvakrat najhitrejša

Tudi drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga GPX Kranj 2023 je za najboljši izid dneva poskrbela Janja Šegel (Fužinar Ravne), ki je na 100 m prosto plavala 54,80. Enaindvajsetletna Korošica je z 29,37 zmagala tudi na 50 m hrbtno in kranjski olimpijski bazen zapušča s štirimi zmagami. Dvakrat je drugi dan slavil tudi Jaka Pušnik (Olimpija).

V moški konkurenci je najboljši izid dosegel triglavan Ben Schwietert, prav tako na 100 m prosto s časom 50,57, njegova klubska kolegica Tina Čelik pa se je veselila prvega mesta na 100 m prsno.

Od današnjih 12 slovenskih zmag so jih kar polovico prispevali plavalke in plavalci Olimpije, med njim je bil dvakrat nepremagljiv Jaka Pušnik, najhitrejši na 200 m delfin in 200 m hrbtno.

Pod ostale slovenske zmage so se danes podpisali Anemari Košak (Olimpija) na 50 m delfin, Iza Bricelj (Olimpija) na 400 m prosto, Ema Čerin (Olimpija) na 200 m delfin, Isabela Strojanšek (Olimpija) na 200 m hrbtno, Špela Perše (Radovljica) na 1500 m prosto in Žan Podržavnik (Fužinar) na 800 m prosto.

