Klančar z dvema zmagama, Šegel z dosežkom dneva

Uvodni dan mednarodnega plavalnega mitinga GPX Kranj 2023 je z dvema zmagama navdušila Neža Klančar, ki je bila najhitrejša na 50 m prosto in 200 m mešano. V disciplini 50 m prosto je s časom 25,08 plavala najhitreje letos, za svojim državnim rekordom pa zaostala le 12 stotink sekunde.

Prepričljivo zmago na 200 m mešano pa si je plavalka Olimpije Neža Klančar priplavala s časom 2:16,16. "Izida sta lepa iztočnica za nadaljevanje sezone z vrhuncem na svetovnem prvenstvu. Trenutno sem v fazi polnega treninga, delam na hitrosti in dobri tehniki. Prihodnji teden bom nastopila na državnem prvenstvu na Ravnah na Koroškem, nato pa odhajam na 10-dnevne priprave na Mallorco," je po zmagah povedala Klančar.

Janja Šegel (PK Fužinar Ravne) je po pričakovanjih zanesljivo slavila zmago na 200 m prosto, s časom 1:59,53 pa po mednarodnem točkovanju postavila tudi najboljši izid dneva. "Kranjski bazen je eden mojih ljubših v Sloveniji. Je hiter in mi ustreza. Trenutno sem v polnem treningu, čakajo me še višinske priprave v Font Romeu, s trenutno pripravljenostjo pa sem kar zadovoljna. Na tekmah malce manjka konkurenca, ampak sem navajena plavati sama in vsak izid pod dvema minutama na 200 m prosto je lep dosežek," je bila zadovoljna Šegel.

V prostem slogu na 200 m je bil najhitrejši v cilju Triglavan Ben Schwietert z 1:50,05, zadovoljen je bil tudi njegov klubski kolega Sašo Boškan na drugem mestu, saj je z 1:52,46 plaval hitreje kot v Barceloni. Slovenske zmage so priplavali še Tina Čelik (TK Triglav Kranj) na 50 m prsno, Ula Rožič (PK Ljubljana) na 100 m hrbtno, Hana Sekuti (PK Fužinar Ravne) na 100 m delfin, Bor Vran-Benkovič (PK Branik Maribor) na 200 m mešano, Gašper Pevec (PK Neptun Celje) na 200 m prsno, Ismar Čatič (PK Ilirija) na 1500 m prosto in Zara Podržavnik (PK Fužinar Ravne) na 800 m prosto.