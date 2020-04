Ivica Kostelić si želi še na pete olimpijske igre, a tokrat poletne

Upokojeni hrvaški smučarski as Ivica Kostelić je novembra lani praznoval 40. rojstni dan, a še ni pripravljen mirovati. V pogovoru na podcastu "I ja sam sportaš" (Tudi jaz sem športnik) je osupnil z napovedjo, da si želi nastopiti na olimpijskih igrah, ki jih bo leta 2024 gostil Pariz. To so letne olimpijske igre, zato tam smučal zagotovo ne bo. Kaj ga je torej zamikalo?

"Na olimpijskih igrah v Parizu bodo predstavili novo disciplino, v kateri se želim kvalificirati in na igre oditi kot jadralec," je presenetil nosilec štirih srebrnih olimpijskih medalj z zimskih iger v Torinu 2006 (kombinacija), Vancouvru 2010 (kombinacija, slalom) in Sočija 2014 (kombinacija).

Kaj je zadišalo slavnemu Zagrebčanu?

V program pariških iger si Mednarodna jadralska zveza (ISAF) želi umesiti oceansko jadranje oziroma jadranje po odprtem morju za mešane pare. Start in cilj regate bi bila v Marseillu, mešani pari pa bi ob zahodni obali Francije jadrali najmanj tri dni in dve noči brez prestanka, s čimer bi bila to najdaljša in ena najzahtevnejših olimpijskih disciplin. Zmagala bi posadka, ki bi najhitreje preplula skozi vse kontrolne točke in vplula v marsejsko pristanišče.

"Zadnje tri sezone se precej ukvarjam z oceanskim jadranjem, tako da nekaj izkušenj s tem imam," pravi najboljši hrvaški smučar vseh časov, ki je v svetovnem pokalu zbral 26 zmag, s svetovnih prvenstev pa prinesel komplet medalj, slalomsko zlato iz St. Moritza 2003, kombinacijsko srebro iz Schladminga 2013 in superveleslalomski bron iz Garmish-Partenkirchna 2011.

Znajde se tako na snegu kot na vodi. Foto: Facebook

Smučanje še pogreša, a ne prav pogosto

V novi jadralski disciplini bi na igrah v Parizu nastopilo 20 posadk, za odličja naj bi se borili v enakih desetmetrskih jadrnicah, ki bi lahko dosegale hitrosti do 40 vozlov. Kostelić si bo moral olimpijsko kvoto priboriti na kvalifikacijah, tudi po slovesu od tekmovalnega smučanja po sezoni 2016/17 pa Zagrebčan ne miruje. "Smučanje na trenutke pogrešam, ampak redko. Včasih si ogledam kakšno tekmo in če je vreme lepo ter proga dobro pripravljena, me močno zamika, da bi nastopil tudi sam, ampak se zavedam, da je to obdobje za mano in tudi, da moje koleno tega ne bi več preneslo."

Preberite še: