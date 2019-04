Italijan v slovensko reprezentanco povabil tri novinke

Selektor slovenske ženske odbojkarske reprezentance, Alessandro Chiappini, je objavil seznam igralk za letošnjo sezono, v kateri bodo dekleta nastopila v evropski ligi in na evropskem prvenstvu. Na seznamu so tri novinke.

Selektor Alessandro Chiappini je na uvodne priprave poklical 19 deklet, svoj prvi vpoklic v reprezentanco so si prislužile Mirta Velikonja Grbac, Eva Zatković in Leja Janežič.

Slovenska reprezentanca bo prvo tekmo evropske lige odigrala 25. maja proti Estoniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za mesto glavne organizatorke igre se bosta poleg Pogačarjeve potegovali še Sara Najdič in Eva Mori, na seznamu blokerk so poleg Velikonje Grbčeve še Sara Hutinski, Saša Planinšec, Brina Bračko, Tina Grudina in Ela Pintar, na mestu sprejemalk novink ni, kandidatinje za sprejemalsko linijo so Ana Marija Vovk, Lana Ščuka, Pia Blažič, Anita Sobočan in Žana Zdovc Sporer, poleg Zatkovićeve sta na seznamu korektork Iza Mlakar in Darja Eržen, poleg Janežičeve pa bo za mesto proste igralke konkurirala tudi Veronika Mikl.

Še dober mesec do začetka priprav

Reprezentanca bo s pripravami začela v torek, 14. maja, v Mariboru, kjer bodo naše odbojkarice trenirale do prve tekme evropske lige proti Estoniji, ki jo bodo odigrale 25. maja, prav tako v Mariboru.

Po že omenjenem uvodnem obračunu evropske lige bodo slovenske odbojkarice odpotovale v Grčijo in se 29. maja srečale z gostiteljicami, 2. junija bo na sporedu še obračun z Estonijo. Zadnje, sicer pa tretje zaporedno, gostovanje v okviru evropske lige Slovenke čaka 8. junija na Portugalskem, nato pa se bodo v Mislinji, 12. in 15. junija, pomerile s Portugalsko in Grčijo. Cilj reprezentance je uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice, ki bo 28. in 29. junija.

Priprave na evropsko prvenstvo se bodo začele 22. julija v Kranjski Gori. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Chiappini bo nato dekletom namenil tri tedne počitka, reprezentanca pa se bo znova zbrala 22. julija v Kranjski Gori in opravila dva tedna priprav. Sledila bo selitev v Maribor, od koder bodo Slovenke 21. avgusta odpotovale na Poljsko, v Lodž, kjer se bo 23. avgusta začelo evropsko prvenstvo. Tekmice naših deklet bodo Poljakinje, Italijanke, Belgijke, Portugalke in Ukrajinke.