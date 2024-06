Hribarjeva zlata, Bojanc bronast v Kopru

Poleg njiju sta v finalu tekmovala še Anže Hribar s četrtim mestom na parterju in Gregor Rakovič, peti na konju z ročaji, so sporočili iz Gimnastične zveze Slovenije.

Lucija Hribar, bodoča olimpijka, je osvojila prvo zlato v pokalu. "S svojo vajo na bradlji sem zelo zadovoljna, saj mi je bolje uspela kot v kvalifikacijah, tudi seskok sem naredila lepše. Zelo sem vesela, da je prišlo veliko gledalcev navijati zame, in ponosna sem, da sem lahko nastopala doma," je povedala Hribar in priznala, da je bilo najbolj naporno čakanje na preostale nastope tekmic.

Foto: www.alesfevzer.com

"Še kar ne morem verjeti, da mi je uspelo priti do zlate medalje. Zelo sem vesela, da mi je to uspelo pred domačo publiko. To je odlična popotnica za naprej," je dodala. Solz sreče ni mogla skriti niti njena trenerka Nataša Retelj. "Vrhunsko. Na koncu se je izšlo za zlato medaljo in sem res vesela, izjemno vesela. Prvič je tudi himna zaigrala zanjo."

Srebrno medaljo je osvojila Madžarka Zoja Szekely z oceno 13,250. bronasto pa Ukrajina Jelizaveta Hubareva (13,200).

Bojanc prvič na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu

Kot zadnje orodje so bili na vrsti krogi, na njih se Luka Bojanc v četrtek s tretjo oceno kvalifikacij prebil v finale. Svojo vajo je za finale še otežil in jo izvedel odlično. Prejel je oceno 13,300. Na koncu je bilo jasno, da je osvojil svojo prvo medaljo na svetovnih pokalih.

Foto: www.alesfevzer.com

"Občutki so fenomenalni, sploh pred domačo publiko, glede na to, da me je nekaj dni nazaj rama tako močno bolela, da nisem vedel niti, če bom lahko tekmoval. Vedno, ko pridem v dvorano, ko slišim slovensko publiko, pozabim na vse bolečine in naredim tisto, kar znam. Pravzaprav je bilo toliko gledalcev, da si na nek način niti nisem upal narediti kakršnokoli napake," se je zahvalil navijačem Hribar.

Veselja ni skrival niti njegov trener Sebastjan Piletič. "Zelo sem zadovoljen. Že to, da se je uvrstil v finale kljub vsem tem težavam, ki jih je imel z ramenom, da se mu je uspelo toliko zbrat in ignorirati to bolečino, da je se uvrstil v finalne nastope, je zame super dosežek. Ta pika na i z medaljo pa je sploh super. Zelo sem vesel zanj in za nas vse, da smo del tega."

Zlato je osvojil Ukrajinec Igor Radivilov (13,700) z 0,350 točke prednosti pred rojakom Illijo Kovtunom (13,350).

Na parterju je se pred tem kot drugi se je predstavil aktualni olimpijski prvak na parterju, Izraelec Artem Dolgopyat, ki je prejel oceno 14,450. Kot četrti pa je na parter stopil Hribar in z zelo dobro vajo in prejel oceno 14,000 za tedaj drugo mesto. Prehitela sta ga še predzadnji po vrsti, Kovtun, ki je z oceno 14,600 osvojil zlato medaljo, in tretji Španec Unai Baigorri (14,150). Hribar je na koncu za bronasto medaljo zaostal le za 0,150 točke.

Rakovič se je predstavil kot drugi tekmovalec na konju. Izvedel je težjo vajo kot v kvalifikacijah, za katero je prejel oceno 13,950. Zlato medaljo je z 0,750 točkami naskoka pred drugim uvrščenim Kazahstancem Dijasom Toišibekom (14,150) ponovno osvojil Kovtun (14,900).