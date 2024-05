V Kopru prvi dan štiri slovenske uvrstitve v finale

Slovenski telovadci so si na tekmi svetovnega pokala v Kopru v današnjih kvalifikacijah priborili štiri nastope v finalih, so sporočili iz Gimnastične zveze Slovenije.

Luka Bojanc se je uvrstil v finale s tretjo oceno na krogih, Anže Hribar s peto na parterju, Lucija Hribar s šesto na dvovišinski bradlji in Gregor Rakovič s sedmo na konju z ročaji.

"V povzetku: za trenutne razmere - vrhunsko"

Rakovič je za vajo prejel 13,900 točke. "Ko je prav pred pričetkom moje vaje navijala cela dvorana, je bilo to zame nekaj novega, predvsem pa nekaj nepričakovanega. Vesel sem, da je to pripomoglo k dobremu nastopu in ne dodatnemu pritisku. Z vajo sem zadovoljen, ker sem jo naredil najbolje, kot jo trenutno znam. V povzetku: za trenutne razmere - vrhunsko," je za zvezo nastop ocenil Rakovič. Kevin George Buckley je z oceno 13,100 končal na 19. mestu. Kvalifikacije konja z ročaji je dobil Jordanec Abu Al Soud Ahmad z visoko oceno 15,200.

Na parterju sta nastopila Gregor Turk in Anže Hribar. "Zelo sem zadovoljen, ker sem vajo naredil tako, kot sem pričakoval. Lahko bi bilo malenkost bolje, ampak sem vseeno zelo zadovoljen. V soboto se bom predstavil s težjo vajo, dve desetinki težjo," je vajo ocenil Hribar, ki je dobil oceno 13,950. Turk je bil 25. (11,500). V kvalifikacijah parterja je bil z oceno 14,250 najboljši ukrajinski predstavnik Ilija Kovtun.

V sobotnem finalu s težjo vajo

Največ slovenskih predstavnikov je nastopilo na krogih. Tin Štros je nastopil izven konkurence, v njej pa Buckley in Luka Bojanc. Slednji se je Kopru prvič v karieri uvrstil v finale na tekmi svetovnega pokala. "S tekmo sem zelo zadovoljen. Zelo mi je koristilo, da sem tekmoval predzadnji po vrsti, kar mi je omogočalo taktiziranje, zato sem izbral lažjo vajo. To pa seveda ne bo veljalo za sobotni finale, ko bom tekmoval s težjo vajo," je ocenil današnji nastop, ki ga je končal z oceno 13,350. Buckley je bil 16. z 11,700. Zmagal je Ukrajinec Igor Radivilov (13,750).

Lucija Hribar se je s šesto oceno kvalifikacij uvrstila v sobotni finale na dvovišinski bradlji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od Slovenk se je prvi dan predstavila zgolj Lucija Hribar z vajo na dvovišinski bradlji, kjer se je zanesljivo, s šesto oceno kvalifikacij (13,300), uvrstila v sobotni finale. "S svojim nastopom sem zelo zadovoljna, vajo sem izvedla, kot sva jo s trenerko zastavili. Najbolj mi je všeč, da sem lahko nastopala pred domačo publiko. Upam, da bom lahko v finalu pokazala, da znam to vajo narediti še bolje, predvsem seskok," je dejala Hribarjeva. Kvalifikacije je dobila Ukrajinka Ana Laščevska (13,650).

V petek bo v Kopru na sporedu drugi dan kvalifikacij. Moški bodo tekmovali na preskoku, bradlji in drogu, ženske pa na gredi in parterju. Na gredi bosta Slovenijo zastopali Hribar in Zala Trtnik, v moški konkurenci pa Beno Kunst na preskoku in Buckley na bradlji ter drogu.

