Telovadke in telovadci ta konec tedna na svetovnem pokalu v Kopru

Najboljše telovadke in telovadci se bodo ta konec tedna pomerili na svetovnem pokalu, ki bo od četrtka, 30. maja, pa vse do nedelje, 2. junija, potekal v Kopru. Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani je svoja pričakovanja predstavilo pet od osmih slovenskih telovadcev, ki bodo ta konec tedna nastopili na Obali.

V ženski konkurenci bosta ob odsotnosti Tjaše Kysselef in Teje Belak nastopili Zala Trtnik in Lucija Hribar, za katero bo to zadnji nastop pred olimpijskimi igrami v Parizu, na katerih bo nastopila v mnogoboju. V Kopru se bo domačim gledalcem predstavila na gredi in dvovišinski bradlji. "Od nastopa pričakujem predvsem to, da bom uživala. Pred domačo publiko želim pokazati vse, kar znam. V osnovi želim narediti čim bolj čiste vaje, ki bi me popeljale v finale in tam morda doseči še kaj več," je za STA dejala Hribarjeva.

Na parterju bo v moški konkurenci tekmoval tudi njen brat Anže. "V Kopru se želim uvrstiti v finale. Vem, da sem dobro pripravljen, zato se mi zdi omenjeni cilj vsekakor uresničljiv. Vajo bi rad naredil brez večjih napak in dobil oceno 14," je dejal Hribar. Dodal je še, da bo zanj nastop pred domačimi gledalci velika vzpodbuda. Hribar je sicer na parterju na aprilskem evropskem prvenstvu v Riminiju osvojil 14. mesto.

Mesto slabši je bil v Riminiju na konju z ročaji Gregor Rakovič, ki pa ga v zadnjem času mučijo poškodbe. "Za mano je dolga sezona, po kateri se že kažejo določene zdravstvene težave. V zadnjem času me pesti poškodba rame, zaradi katere trening ni mogel biti toliko intenziven. V minulem tednu so se stvari nekoliko izboljšale, a še vedno ne morem reči, da sem vrhunsko pripravljen. Vsekakor pa upam na finale," je dejal Rakovič.

Anže Hribar bo nastopil na parterju. Foto: Bor Slana/STA

Poleg Hribarja in Rakoviča bosta na preskoku in krogih v Kopru nastopila še Beno Kunst in Luka Bojanc. Tudi slednjemu podobno kot Rakoviču nekaj težav povzroča poškodba ramena, a se tekme na Obali vseeno veseli. "Nastop v Kopru bo zame eden najlepših v karieri. Seveda pa bom najboljšo vajo na krogih moral pokazati v kvalifikacijah. Konkurenca bo velika, a vsekakor imam možnosti za dober rezultat."

Z rezultatom pa se ne obremenjuje Kunst, ki si želi predvsem doskočiti brez težav. Na današnji novinarski konferenci je ob tem prepričan, da bi mu dva takšna skoka prinesla solidno uvrstitev, a je ob tem izrazil tudi bojazen, da domači gledalci zanj ne bodo predstavljali vzpodbude, temveč bolj pritisk. V Kopru si sicer želi izboljšati deveto mesto iz Osijeka, s katerim je le za las zgrešil finale.

Poleg omenjenih bo slovenske barve na parterju branil še Gregor Turk, medtem ko bo na krogih, konju z ročaji, bradlji in drogu tekmoval še Kevin Buckley. Prihod v Koper so sicer napovedala številna znana imena svetovne gimnastike, kot so Hrvat Tin Srbić, Izraelec Artem Dolgopyat, Madžar Krisztofer Meszaros ter Ukrajinca Igor Radivilov in Ilija Kovtun.

Današnja novinarska konferenca je bila ob tem še v znamenju sprejema za Aljo Ponikvar, ki je v ritmični gimnastiki v sestavi s kiji postala mladinska evropska podprvakinja.