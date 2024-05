Slovenska telovadka Alja Ponikvar je v četrtek na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Budimpešti postala podprvakinja v konkurenci mladink s kiji. Za Slovenijo je bil to sploh prvi finalni nastop v mladinski kategoriji, so sporočili z Gimnastične zveze Slovenije.

Ponikvar je za brezhibno sestavo prejela oceno 30,250 točke. Na to je slovenska delegacija podala pritožbo, ki je bila uspešna. Oceno so dvignili na 30,550, to pa je zadostovalo za sploh prvo medaljo za slovensko ritmiko na mladinskem evropskem prvenstvu.

Zlato je osvojila Romunka Amalia Lica in bron Izraelka Alona Tal Franco.