Dva slovenska telovadca v kvalifikacijah kar zadovoljna

Na svetovnem pokalu v gimnastiki v Kopru so drugi dan kvalifikacij slovenske barve zastopali štirje telovadci. Kvalifikacije niso šle po željah Slovencev, najbolje sta se odrezala Lucija Hribar na gredi in Beno Kunst na preskoku, oba sta bila 13. Ukrajinec Ilija Kovtun si je priboril še četrti in peti finale.

Poleg Lucije Hribar in Bena Kunsta sta nastopila še Zala Trnik in Kevin George Buckley. Slednji je začel petkove kvalifikacije med slovenskimi telovadci. Med vajo na bradlji je izvedel manjšo napako in z oceno 12,900 zasedel 17. mesto. S prvo oceno se je v nedeljski finale uvrstil Ilija Kovtun (14,900).

Beno Kunst Foto: www.alesfevzer.com Sledil je nastop Kunsta na preskoku. Prvi skok se mu je nekoliko ponesrečil, saj je ob pristanku padel in prejel oceno 13,050. Drugi skok je izvedel bolje in prejel oceno 14,050. S povprečno oceno 13,600 je bil 13. Kvalifikacije je z oceno 14,700 dobil predstavnik Dominikanske republike Audrys Nin Reyes. "Zelo rad bi ponovil prvi skok, čeprav je bil najboljši v tem tednu. Mislil sem, da sem precej višje, zato sem se tudi malce prej odpiral, ker sem hotel 'prilimat' skok. Drugi skok pa je bila verjetno moja najboljša izvedba tega skoka, kadarkoli. Vesel sem, da sem začel v letošnji sezoni nastopati na višji ravni tekmovanj," je povedal Kunst.

V predzadnji rotaciji sta se predstavili Hribarjeva in Trtnikova. Kot prva je na gredi nastopila bodoča olimpijka in prejela oceno 12,400, kar je zadostovalo za 13. mesto. Z najvišjo oceno 13,850 se je v finale uvrstila Ukrajinka Ana Laščevska. "Z nastopom sem še kar zadovoljna, saj sem obstala na gredi. Razen tistega obrata, ki mi je vzel vsaj 0,5 točke, kar bi bilo potem dejansko že zelo blizu uvrstitvi v finale. Ampak nisem preveč žalostna, ker imam jutri še finale na bradlji, na katerega sedaj usmerjam svoje mislim. Se že zelo veselim, da bom lahko jutri nastopila v finalu pred domačim občinstvom," je povedala Hribarjeva.

Enako oceno je prejela tudi Trtnikova, ki je zaradi bolečine v hrbtu odpovedala nastop na bradlji. Na gredi je končala na 14. mestu: "Glede na to, da me je prejšnji teden na svetovnem pokalu ponovno pričel boleti hrbet, sem zelo zadovoljna s tekmovanjem. V zadnjem tednu nisem mogla trenirati na tako visoki ravni kot treniram po navadi. Na treningih sem le ponovila vajo."

Kevin George Buckley Foto: www.alesfevzer.com Buckley se je ob bradlji predstavil še na drogu, kjer je z oceno 12,950 zasedel 14. mesto. Najvišjo oceno 15,000 je prejel predstavnik Kitajskega Tajpeja Chia-Hung Tang. "Zadovoljen sem z obema orodjema, ker sem oba naredil do konca brez večjih napak. Sem pa žal na obeh imel manjše napake. Bradljo sem v primerjavi z drogom izvedel slabše. Drog pa sem naredil kot vem in znam. Imam še veliko rezerve za naslednja leta," je dejal Buckley.

V soboto je v Kopru na sporedu prvi finalni dan, moški bodo tekmovali na parterju, konju z ročaji in krogih, ženske pa v preskoku in dvovišinski bradlji. V boj za medalje se podajajo štirje Slovenci: Anže Hribar na parterju, Gregor Rakovič na konju z ročaji, Luka Bojanc na krogih in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji. Finali se bodo začeli ob 16. uri.