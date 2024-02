Hribarjeva in Vedenejeva že na OI, kvalifikacije za Pariz še niso končane

Vse reprezentance pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije to sezono čakajo svetovni pokali, velike nagrade, spomladanska evropska prvenstva, poleti pa olimpijske igre.

Gimnastične kvalifikacije za Pariz še niso končane

Na olimpijskih igrah v Parizu bo skupaj nastopilo 318 telovadcev, od tega 192 v športni gimnastiki, 94 v ritmični in 32 v trampolinu (prožna ponjava). Skupno je na igre že uvrščenih 240 telovadcev iz 37 držav.

Slovenija si je za zdaj priborila dve mesti na pariškem olimpijskem turnirju. Na poletnih igrah bo nastopila telovadka Lucija Hribar, Slovenija pa ima pravico do nastopa tudi na turnirju v ritmični gimnastiki, kjer je kvoto osvojila Vedenejeva.

Vendar možnosti za še kakšen slovenski gimnastični olimpijski nastop ostajajo. Olimpijske kvalifikacije bodo letos še na celinskih prvenstvih, poleg tega pa so možnosti za preboj v Pariz tudi prek svetovnih pokalov. Tako Belakova, ki se vrača po dveh porodih, kot Kysselefova, ki je okrevala po dveh operacijah, bosta tekmovali na preskoku, kjer sta nekdaj že krojili svetovni vrh.

Tjaša Kysselef se vrača. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav prek štirih svetovnih pokalov – ti se začnejo konec tedna v Kairu – bi si lahko katera izmed njiju še priborila olimpijski nastop. Ta je glavni cilj zlasti za Kysselefovo, medtem ko je Belakova že nastopila na OI v Riu leta 2016 in ima v novi sezoni pred očmi bolj boj za kolajne na evropskem prvenstvu.

Hribarjeva z jasno začrtano olimpijsko sezono, Belakova in Kysselefova bosta izpustili uvod v Kairu

Selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič je pred začetkom sezone poudaril, da bo imela Slovenija z vrnitvijo Belakove in Kysselefove ob Hribarjevi ter mladi Zali Trtnik spet izjemno močno člansko ekipo.

"Telovadke bodo prek svetovnih pokalov lovile še kakšno olimpijsko priložnost. Drugi cilj je evropsko prvenstvo po orodjih v Riminiju, kamor gresta zlati Teja in Tjaša po finale, lahko tudi po kolajno," je dejal Mavrič.

Hribarjeva, spet najboljša športnica po izboru GZS za leto 2023, gre lahko v novo sezono povsem mirno, saj je svoj glavni cilj izpolnila že na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Lucija Hribar in Zala Trtnik Foto: Gimnastična zveza Slovenije

"Načrti moje sezone so najprej dobri nastopi na uvodnih štirih svetovnih pokalih, nato nas čaka EP, potem bodo tu že olimpijske igre. Zelo se že veselim vsake tekme posebej," je pred potjo v Egipt dejala Hribarjeva.

Medtem bosta Belakova in Kysselefova tekmo v Kairu konec tedna izpustili in se reprezentanci priključili na naslednji postojanki teden dni pozneje (22.–25. februar) v Cottbusu. Kot kvalifikacije za OI sledita še svetovna pokala v Bakuju (7.–10. marec) in Dohi (17.–20. april).

Za Pariz štejejo najboljše tri od štirih tekem, in ker bosta Belakova ter Kysselefova uvodno postajo izpustili, prostora za napake ne bo. Tega se obe dobro zavedata.

Teja Belak bo tekmo v Kairu konec tedna izpustila in se reprezentanci priključila na naslednji postojanki teden dni pozneje. Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški vrsti cilj finalni nastopi

Prvi imeni moške vrste sta Luka Bojanc in Nikolaj Božič, ki tekmujeta na krogih oziroma parterju, ter mnogobojca Anže Hribar in Kevin Buckley. "Naši glavni cilji so vezani na svetovne pokale, kjer želimo pridobiti čim več točk za svetovno lestvico na posameznih orodjih. Na prvo tekmo v Kairo bo odpotoval le Luka, v Cottbusu pa se mu bosta pridružila še Anže in Nikolaj. Veliko pozornost bomo seveda namenili domačemu svetovnemu izzivu v Kopru, ki se vrača na koledar mednarodne zveze," je nanizal selektor Sebastijan Piletič.

Bojanc, ki bo edini zastopal moško vrsto v uvodu v sezono v Egiptu, je povedal, da ima to sezono višja pričakovanja kot lani. "Sestavo na krogih sem popravil na višjo raven, decembra sem v Stockholmu ob dobri izvedbi že prejel 14,5 točke, kar je moj osebni rekord. Takšni izvedba in ocena bi mi na vseh svetovnih pokalih prinesli finale. Seveda je treba najprej sestavo prikazati brez napak," je pred novo sezono dejal Bojanc.

Luka Bojanc Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vedenejeva si želi dobro pripravo na druge OI

Ruska ritmičarka Vedenejeva, ki od leta 2018 na velikih tekmovanjih zastopa Slovenijo, sicer pa živi in trenira v matični domovini, je izpustila uvodno novinarsko konferenco slovenske zveze pred sezono. Kot je v njenem imenu povedala predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko Lena Jakubovska, je njen glavni cilj v Parizu uvrstitev med najboljšo deseterico.

"To sezono nas ponovno čaka veliko izzivov na najvišji ravni, prvi se bo začel že marca, ko bo Vedenejeva odpotovala v Marbello na veliko nagrado. Od takrat si sledijo svetovni pokali vse do evropskega prvenstva v Budimpešti, ki bo konec maja. Tam načrtujemo nastop ekipe z dvema do tremi članicami, za Vedenejevo pa računamo, da se bo spet borila za kolajne," je povedala Jakubovska.

Potem ko lani Slovenija ni gostila nobenega tekmovanja najvišje svetovne ravni, se to sezono na domača tla vrača svetovni pokal v športni gimnastiki. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Slovenijo se vrača svetovni izziv

Potem ko lani Slovenija ni gostila nobenega tekmovanja najvišje svetovne ravni, se to sezono na domača tla vrača svetovni pokal v športni gimnastiki. Ta bo od 30. maja do 2. junija v koprski dvorani Bonifika.

"Lansko sezono smo morali izpustiti organizacijo svetovnega izziva, tudi termin, ki smo ga imeli na voljo, nam ni šel na roko. Letos se svetovni izziv spet vrača na slovenska tla," je potrdila direktorica slovenske zveze Špela Hus.

V ritmični gimnastiki bo tekma najvišje ravni spet mednarodni turnir MTM Narodni dom, ki bo v Ljubljani na plečih zveze in prostovoljcev ljubljanskega kluba že 36. leto po vrsti. Turnir bo v osrednjem gimnastičnem centru na Viču od 5. do 7. aprila.

Preberite še: