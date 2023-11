Rožančeva nagrada Neži Klančar in Jekaterini Vedenejevi

Plavalka Neža Klančar in predstavnica ritmične gimnastike Jekaterina Vedenejeva sta dobitnici Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana. Ob tem je nagradi podelila še Franciju Mirniku in Mihi Ledineku za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju.

Klančar, članica plavalnega kluba Olimpija, je na največjih tekmovanjih tega leta kar šestkrat popravljala državne rekorde na svetovnem prvenstvu v kratkih in dolgih bazenih. Vrhunec sezone je bilo evropsko prvenstvo do 23 let, kjer je prevladovala v svojih disciplinah in osvojila kar tri naslove, so med drugim organizatorji zapisali v obrazložitvi nagrad.

Vedenejeva, članica kluba za ritmično gimnastiko TiM, s svojimi rezultati premika mejnike slovenske ritmične gimnastike že od leta 2018. V letošnjem letu je na evropskem prvenstvu v Bakuju osvojila bronasto kolajno s kiji, na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Valencii pa bronasto kolajno s trakom. Z odličnim nastopom v mnogoboju pa si je prav na SP prislužila tudi olimpijsko vozovnico za Pariz 2024, so zapisali v obrazložitvi. Jekaterina Vedenejeva Foto: Guliverimage

Nagrada Marjana Rožanca je najvišja nagrada Mestne občine Ljubljana na področju športa, ki jo lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni športni delavci in športni novinarji za izjemne športne dosežke v preteklem letu ter za uspešno delo v daljšem časovnem obdobju.

Letos je za uspešno delo v športu nagrada pripadla Franciju Mirniku in Mihi Ledineku. Prvi je bil dolga leta hokejski delavec, trener ter vodja programa v Hali Tivoli ter tudi po upokojitvi leta 2010 ekonom košarkarskega kluba Olimpije (zdaj Cedevita Olimpija, op. STA), kjer deluje še danes. Drugi pa je bil dolgoletni skrbnik gostilne, poti ter komunalne infrastrukture na Šmarni gori ter je skupaj z ostalimi somišljeniki postavil temelje slovenskega gorskega teka vključno s šmarnogorskim tekom.

Nagrade je v prostoru VIP stadiona Stožice podelil podžupan Samo Logar.