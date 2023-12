Luciji Hribar peti zaporedni naslov

Lucija Hribar, ki si je v začetku oktobra na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu prek mnogoboja priborila tudi nastop na OI v Parizu prihodnje leto, je bila najboljša na vseh štirih orodjih - preskoku, bradlji, gredi in parterju.

Ta čas se za državne naslove v dvorani Leona Štuklja merijo še telovadci, med njimi tudi Anže Hribar (parter, konj z ročaji in bradlja), Gregor Rakovič (konj z ročaji in krogi), Luka Bojanc (krogi) in Nikolaj Božič (parter), ki so letos Slovenijo zastopali na največjih tekmovanjih.

Skupno se bo na dvodnevnem tekmovanju v Novem mestu predstavilo preko 450 telovadcev.