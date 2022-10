Grigalašviliju finale prvenstva, Japonci z odličji v vseh kategorijah

Nedvomno pa sta tekmovalca pokazala najlepši finale zadnjih let in posnetki s tega dvoboja bodo v prihodnjih sezonah nesporno vabilo in reklama za judo.

V dvoboju vodilnih tekmovalcev s svetovne lestvice je imel Gruzijec boljši uvod, v nadaljevanju pa je bil bližje zmage Belgijec. Na koncu je tudi s kančkom sreče slavil prvi.

Prvega odličja se veselijo tudi Avstrijci, saj je bron osvojil Shamil Borchashvili, ki je bil bronast že na lanskih olimpijskih igrah. Drugi bron je osvojil Japonec Takanori Nagase in poskrbel, da imajo Japonci po štirih dneh prav vseh kategorijah odličja.

Že za peto zlato kolajno Japonske je v ženski kategoriji do 63 kg poskrbela Megumi Horikawa. V finalu je ugnala Kanadčanko Catherine Beauchimin Pinard. Po bronu sta posegli Brazilka Barbara Timo, ki je izločila Andrejo Leški, in Francozinja Manon Deketer.