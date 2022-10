Hitro slovo na SP tudi za Andrejo Leški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski tabor na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu ima vse manj možnosti za viden dosežek. Hitro je s tatamija danes odšla tudi Andreja Leški, četrta nosilka in branilka srebra z lanskega prvenstva v Budimpešti.

Petindvajsetletna tekmovalka Bežigrada je bila v prvem krogu prosta, v nadaljevanju pa izgubila s Portugalko Barbaro Timo, ki je v preteklosti uspehe dosegala že za Brazilijo, zdaj pa nastopa za novo državo. Dvoboj je tekmica dobila z metom za vazari po 23 sekundah podaljška.

Enaintridesetletna Portugalka je vsekakor med izkušenejšimi v judoistični karavani. Srebrna je bila že na SP 2019 v Tokiu, lani pa bronasta na evropskem prvenstvu v Lizboni, a v težji kategoriji do 70 kg.

Do konca prvenstva so še trije posamični dnevi. Za zdaj slovenskim tekmovalcem v Taškentu ni uspelo priti preko drugega kroga. Z Leškijevo pa je izpadla tudi tekmovalka, ki je kotirala najvišje.

Priložnosti za viden dosežek je zdaj malo, čeprav bo na tatamije stopila še četverica borcev. Že v ponedeljek bo na tatamiju najizkušenejša Anka Pogačnik v kategoriji do 70 kg, v torek v kategoriji do 78 kg Patricija Brolih, v sredo pa še oba tekmovalca v najtežji moški kategoriji Enej Marinič in Vito Dragič.

