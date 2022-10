Hojak nepričakovano izgubil uvodni dvoboj, nove težave za nesrečno Kajo Kajzer

Slovenski judoist Martin Hojak je nepričakovano izgubil uvodni dvoboj na svetovnem prvenstvu v Taškentu v kategoriji do 73 kg. Po taktičnem boju ga je premagal Poljak Wiktor Mrowczynski. V drugem krogu pa se je končala pot Kaje Kajzer v kategoriji do 57 kg. Po seriji poškodb jo je po podaljšku in trdem boju ugnala lanska vseameriška prvakinja Arnaes Odelin Garcia s Kube.

Štiriindvajsetletni tekmovalec Bežigrada, ki je bil v najboljši formi pred dobrimi petimi leti, tudi v Taškentu ni našel stika s kakovostjo, s katero je začel ob prehodu iz mladinske v člansko kategorijo.

Njegov tekmec, ki se je zanašal predvsem na izjemno fizično moč, je z obrambnim položajem preprečeval akcije tekmovalcu Bežigrada in ostajal nevaren v protinapadih. Na ta način sta oba tekmovalca po malo nevarnih akcijah najprej prejela opomin, nato pa je Hojak prejel še drugega.

Poljak pa je nato v statični borbi z aktivno obrambo poskrbel, da sta oba 33 sekund pred koncem prejela po še en opomin, kar je bilo za slovenskega reprezentanta, ki je šel po drugi kazni v borbo premalo odločno, usodno.

"To je bila ena mojih slabših borb in žal mi je, da sem razočaral vse, ki mi pomagajo pri judu. A očitno kliše, da lahko vsak premaga vsakega, drži," je po tekmi povedal Hojak. "Tako slabe borbe, kot sem jo prikazal danes, je težko komentirati. Pristop ni bil pravi in to moram popraviti za naslednjič."

"Ne bi posplošil, da sva obrambna tekmovalca, je pa manjkala dinamičnost, ko moraš izbrati pravi trenutek in biti ofenziven ali pa defenziven. Tukaj je bil nasprotnik boljši in v končnici uporabil taktiko, ki bi jo v taki situaciji vsak judoist. Morda sem tudi pričakoval, da zadnja kazen ne bo tako hitro dosojena," je dvoboj nato vendarle podrobneje opisal Ljubljančan.

Nove težave za Kajzerjevo

Slovensko judoistko Kajo Kajzer, ki se je po dolgotrajni poškodbi komajda vrnila na tatamije, SP je šele njena druga tekma, je že v uvodu čakala izjemno visoka prepreka. V eni boljših borb sta se pomerili peta in tretja z olimpijskih iger Kajzerjeva in Poljakinja Julia Kowalczyk.

Ljubljančanko čakajo zdravniški pregledi, ki bodo pokazali, kako bo z nadaljevanjem sezone. Foto: Guliverimage

Poljakinja je v začetku prevzela pobudo, v drugi polovici pa je bila vse bolj nevarna Kajzerjeva, lani srebrna na EP. Kowalczykova enostavno ni našla prave obrambe in si 10 sekund pred koncem dvoboja prislužila drugo kazen. V podaljšku se je podoben boj nadaljeval in varovanka Andreja Šturbabina je tekmici taktično izsilila diskvalifikacijo.

Še najbolj nevarno je bilo za Kajzerjevo minuto in pol pred koncem dvoboja, ko je začela sproščati nogo, kar je bil prvi znak poškodbe. Da desno koleno ni v redu, je bilo nato vidno v drugi borbi. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka, ki je bila aktivnejša in nadzorovala dvoboj, je po polovici začela šepati po tatamiju. Tekmica je nato začela vse pogosteje uporabljati tehnike, da je pri obrambi bremenila poškodovano nogo slovenske reprezentantke.

Kljub temu je z dobrim judom Kubanki izsilila dva opomina in bila le drobec oddaljena od boja z evropsko prvakinjo Timno Nelson Levy iz Izraela.

A ob tem so se bolečine stopnjevale. Sledil je trd padec na glavo in še poškodba nosu, a vseeno je bila slovenska borka tik pred zmago, saj je tekmico vrgla hkrati z zadnjim gongom, a se je nasprotnica rešila s padcem na zadnjo plat.

V podaljšku so morali zdravniki Kajzerjevi dvakrat oskrbeti krvavitev iz nosu. Drugič kar s prevezo, zaradi česar je imela mlada slovenska reprezentantka še težave z dihanjem. A Kajzerjeva se ni predajala in štiri minute podaljška prestala aktivno, brez kazni. Bolečine v kolenu pa so se stopnjevale. V boksarskem žargonu je bila tik pred tem, da trener vrže brisačo, a je vseeno vztrajala. Podaljšek se je vlekel kar 7 minut in deset sekund, tekmici, ki je tudi telesno prav tako že začela popuščati, pa je uspel odločilni met.

Kajzerjeva je priznala, da bi jo sodniki lahko morda kaznovali že potem, ko je tretjič iskala zdravniško pomoč. Foto: STA

"Začetek je bil obetaven. Poljakinjo sem premagala taktično. Tudi proti Kubanki je kazalo dobro, dobila je dve kazni, nato pa sem si poškodovala koleno in borba je šla le še navzdol. Kubanko bi morala definitivno premagati, pričakovala sem tudi zmago z Izraelko, saj ji moj slog borbe ne leži. Škoda. Upam, da bo s kolenom vse v redu in da se bom lahko borila na naslednjih tekmah," je po boju povedala Kajzerjeva in priznala tudi, da bi jo sodniki lahko morda kaznovali že potem, ko je tretjič iskala zdravniško pomoč.

Vprašanje je, ali bi Kajzerjeva ob drugačnem razpletu po tako dolgem podaljšku lahko stopila še enkrat na parket in se enakovredno pomerila z naslednjo nosilko odličja z velikih tekmovanj. "Z njo načeloma nimam težav in vedno grem z njo samozavestno v boj. Iskreno pa ne vem, če bi sploh lahko še nastopila. A glede na to, da je to svetovno prvenstvo, bi si koleno morda povila in šla vseeno na blazino."

Ljubljančanko čakajo zdravniški pregledi, ki bodo pokazali, kako bo z nadaljevanjem sezone.

V nedeljo pa bo za Slovenijo na sporedu udarni dan. V kategoriji do 63 kg bo nastopila Andreja Leški, lani srebrna na EP v Budimpešti.

