Priložnost za 15. medaljo na svetovnih prvenstvih

Slovenski judoisti so na svetovni prvenstvih v judu doslej osvojili 14 odličij. Priložnost za 15. bo svetovno prvenstvo, ki ga bo med 6. in 13. oktobrom gostil Taškent. Med skoraj 600 tekmovalci iz 87 držav bodo Slovenijo zastopalo devet tekmovalcev, v krog favoritov pa je nedvomno moč uvrstiti tudi Slovenko Andrejo Leški.

Cilj Leškijeve, lani srebrne na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, je nedvomno, da nadaljuje niz in podobno kot Celjanki Urška Žolnir in Tina Trstenjak zaznamuje kategorijo do 63 kg v naslednjih letih. Koprčanka na začasnem delu v Ljubljani ne skriva, da je želja kolajna, ki pa nikoli ni samoumevna.

Prav kategorija do 63 kg v ženski konkurenci velja za najbolj nepredvidljivo. V preteklem desetletju sta jo obvladovali že omenjena varovanka Marjana Fabjana Tina Trstenjak in lanska prvakinja Francozinja Clarisse Agbegnenou, a bosta tokrat obe odsotni.

Prva vsaj uradno še vedno ni sporočila, ali bo morda še enkrat oblekla kimono in se predstavila tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu leta 2024, druga si je zaradi materinstva vzela sezono premora in napoveduje vrnitev na naslednjih OI.

Andreja Leški Foto: Ana Kovač

Lešklijeva je četrta nosilka v kategoriji. Pred njo so Britanka Lucay Renshall, nosilka bronaste kolajne z OI v Tokiu 2020 Kanadčanka Catherine Beauchemin Pinard ter Brazilka Ketleyn Quadros. Zanesljivo pa ne gre spregledati Japonke Megumi Horikawa, izkušene Nizozemke Sanne Vermeer in Avstralke Katharine Haeckere, niti Laure Fazliu s Kosova, srebrne na letošnjem evropskem prvenstvu. Nase opozarja tudi vrsta mladih na čelu z obetavno Madžarko Szofi Ozbas, ki je na EP že stopila na zmagovalni oder.

Kaja Kajzer Foto: Guliverimage

Kaja Kajzer: Ob dobrem dnevu lahko premagam vsako tekmovalko

Pa tudi v drugih ženskih kategorijah Slovenke lahko presenetijo. V kategoriji do 57 kg bo tekmovala Kaja Kajzer, ki prav tako vadi pri Uzbekistancu Andreju Šturbabinu v Ljubljani in je neprestano opozarjala nase do zadnje poškodbe rame. Forma po vrnitvi sicer še ni prava.

"Ampak ob dobrem dnevu lahko premagam vsako tekmovalko," zatrjuje Ljubljančanka. Prva favoritinja je v odsotnosti olimpijske prvakinje Nore Gjakove s Kosova Izraelka Timna Nelson Levy. A na poti do kolajne bodo visoka ovira tudi francoska olimpijska podprvakinja Sarah Leonie Cysique ter obe Kanadčanki Jessica Klimkait in Christa Deguchi.

Dolgo je bila odsotna tudi Maruša Štangar. Na tekme se je vrnila v Oranu na sredozemskih igrah in ob prvem nastopu osvojila bron, nato pa hitro stopnjevala formo. Sama ocenjuje, da je sposobna dobiti dve borbi, ob dobrem žrebu pa bi bilo to morda že dovolj za četrtfinale. Strokovnjaki v najlažji ženski kategoriji do 48 kg opozarjajo na olimpijsko podprvakinjo Japonko Tonaki Funa. Na vrhu med nosilkami so Francozinja Shirine Boukli, Portugalka Catarina Costa in druga Japonka Natsumi Tsunoda.

Anka Pogačnik Foto: Vid Ponikvar

Do 78 kg je slovensko orožje Anka Pogačnik

V kategoriji do 78 kg pa je slovensko orožje Anka Pogačnik, letos že bronasta na EP v Sofiji. Na strani Pogačnikove so nedvomno izkušnje. Favoritinje pa gre iskati drugje. Naslov brani prva nosilka Barbara Matić s Hrvaške, v boju za kolajne sta običajno tudi Nizozemka Sanne van Dijk in Avstrijka Michaela Polleres. Nevarni bosta tudi evropska prvakinja Francozinja Marie-Eve Gahie ter Japonka Yoko Ono, srebrna na zadnjem SP.

Za druge slovenske tekmovalce Patricijo Galuf (do 78 kg), Davida Štarkla (do 60), Martina Hojaka (do 73), Vita Dragića in Eneja Marinića (nad 100) pa v prvi vrsti velja, da bodo skušali presenetiti in upajo na dobro dnevno formo. Za vse bodo pomembne točke za svetovno lestvico, ki bo čez dve leti odločala o potnikih na OI.

Presneti lahko tudi Žgank, ki nastopa za Turčijo

Prav tako pa ne gre zgrešiti Mihaela Žganka v kategoriji do 90 kg, ki nastopa za izbrano vrsto Turčije. Strokovnjaki v tej kategoriji opozarjajo na Gruzijca Luko Maisuradzeja in Lasho Bekaurija. A nedvomno lahko preseneti tudi Žgank, kar je dokazal že leta 2017, ko je osvojil srebro za Slovenijo.

Prednost za tekmovalce na tokratnem prvenstvu bo že dejstvo, da na prvenstvu manjkajo tekmovalci iz Rusije. Tem se z nenastopanjem na EP in SP že izmikajo tudi olimpijske igre, saj bodo v posamičnih kategorijah še kako pomembne tudi točke iz Taškenta.