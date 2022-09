SP v judu brez največjega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Desetkratni svetovni in trikratni olimpijski prvak Teddy Riner, ki bo kariero nadaljeval do domačih olimpijskih iger v Parizu 2024, se je poškodoval že avgusta na treningu v maroškem Rabatu, zdravniki pa niso našli načina, da bi poškodbo sanirali do te mere, da bi se Riner v Uzbekistanu lahko boril za odličje.

"Tako, kot sem se bal, so zdravniški pregledi potrdili, da še nekaj tednov ne morem trenirati, zato me ne bo v Taškentu. Dve leti pred Parizom ne smem tvegati," je javnosti sporočil Francoz.

Riner je z desetimi naslovi svetovnega prvaka najuspešnejši judoist doslej. Po zadnjih OI, kjer je v posamični konkurenci osvojil bron, s francosko ekipo pa zlato, si je vzel krajši premor, nato pa se je na grand slamu v Budimpešti julija na tatamije vrnil z zmago.