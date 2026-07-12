Južnokorejska golfistka Haeran Ryu je v treh tednih osvojila dva major naslova. Po zmagi na prvenstvu PGA konec junija je danes postala še zmagovalka prvenstva Evian v Franciji.

Petindvajsetletna Ryju je po prvi zmagi v ZDA dejala, da "so to sanje", danes pa je bila povsem brez besed. Naslov je osvojili po prvi luknji razigravanja.

"Pred tremi tedni sem bila brez major naslova, zdaj imam dva. Tako sem srečna, da ne sploh ne verjamem," je povedala Ryu.

Potem ko je v soboto igrišče Evian ob Ženevskem jezeru odigrala z rekordnimi 60 udarci, je danes puter na zelenicah ni ubogal. Edinega birdieja je naredila na zadnji luknji in z njim izsilila razigravanje s Švedinjo Brooke Henderson.

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Odločitev je padla že na prvi luknji; Ryu je potrebovala štiri udarce, Švedinja, sicer zmagovalka dveh majorjev, med njimi tudi Eviana 2022, pa enega več. Tretje mesto je zasedla Japonka Aki Iwai.

Prvenstvo Evian je četrti od petih velikih turnirjev v sezoni. Uvodne dva, prvenstvo Chevron in US Open, je dobila Američanka Nelly Korda, zadnji pa bo tekmovanje AIG v Veliki Britaniji čez tri tedne.

V Franciji je nastopila tudi Portorožanka Ana Belac, ki pa se tako kot na primer prva igralka sveta Nelly Korda po dveh rundah ni prebila v rez oziroma zgornjo polovico udeleženk, ki so na koncu deležne denarnih nagrad. Ryu je za prvo mesto prejela 1,2 milijona evrov.