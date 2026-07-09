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Avtor:
STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
21.07

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
golf Ana Belac

Četrtek, 9. 7. 2026, 21.07

26 minut

Golf, Ženevsko jezero

Ana Belac po prvem dnevu v spodnji polovici

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ana Belac | Foto Reuters

Foto: Reuters

Edina slovenska predstavnica na četrtem majorju sezone v golfu Ana Balec je uvodni dan končala s tremi udarci nad parom igrišča, tako da bo morala za uvrstitev v finalni del v petek igrišče Evian ob Ženevskem jezeru v Franciji odigrati precej bolje.

Prvi dan je 57 golfistk oddalo seštevne kartice z manj kot 72 udarci, kolikor je par igrišča. Vodilni, Japonka Akie Iwai in Francozinja Perrine Celacour, sta igrali -8 oz. -6.

Osemindvajsetletna Portorožanka, ki je na dveh igralnih poljih izgubila po dva udarca, ima po prvih 18 luknjah prvenstva Amundi enak rezultat kot prva igralka sveta in zmagovalka dveh majorjev letos, Američanka Nelly Korda.

Prvenstvo Amundi v Franciji je predzadnji major sezone. Korda je osvojila Chevron in US Open, na prvenstvu KPMG je slavila Južnokorejka Haeran Ryu, ki je danes igrala -5 in je tretja, konec julija in v začetku avgusta pa sledi AIG open v Veliki Britaniji.

Amundi ima drugi najnižji nagradni sklad med majorji. Dekleta si bodo razdelila skoraj osem milijonov evrov, kar je tri milijone manj od najbogatejšega prvenstva KPMG oziroma 2,5 milijona evrov manj od US Opna.

Ana Belac
Sportal Ana Belac priprave na major v Franciji začela z asom #video
golf Ana Belac
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