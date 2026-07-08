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Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
10.40

Osveženo pred

48 minut

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golf Ana Belac Pia Babnik Pia Babnik

Sreda, 8. 7. 2026, 10.40

48 minut

Golf

Ana Belac priprave na major v Franciji začela z asom #video

Avtorji:
Ž. L., STA

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Ana Belac | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Prvenstvo Amundi na igrišču Evian v Franciji je za igralke golfa četrti major sezone. Med 132 najboljšimi golfistkami na svetu bo tam od četrtka do nedelje tudi Portorožanka Ana Belac, ki se je v Evropo podala z odlično popotnico in se hitro spoprijateljila s tamkajšnjimi pogoji. Že na trening rundi je dosegla as oziroma t. i. hole in one.

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Za razliko od moških, ki imajo v sezoni štiri velike turnirje oziroma majorje, imajo dekleta enega več. Prvi je prvenstvo Chevron, drugi je US Open, tretji KPMG PGA Championship, zadnji pa AIG open v Veliki Britaniji.

Amundi ima letos drugi najnižji nagradni sklad med majorji. Dekleta si bodo razdelila skoraj osem milijonov evrov, kar je tri milijone manj od najbogatejšega prvenstva KPMG oziroma 2,5 milijona evrov manj od US Opna, na katerem je 29-letna Ana Belac letos dosegla svoj največji uspeh na majorjih.

Zasedla je 34. mesto in prejela najvišji ček v karieri, dobrih 63.000 evrov. To je sicer precej manj od slovenskega rekorda, ki ga drži 22-letna Pia Babnik, ki je leta 2022 na prvenstvu Chevron zasedla tretje mesto in prejela dobrih 300.000 evrov.

Babnik letos ne igra majorjev, saj nastopa na evropski turneji, kjer v skupnem seštevku sezone zaseda sedmo mesto, ima pa Ljubljančanka lepe spomine na igrišče s pogledi na Ženevsko jezero, saj je tam leta 2021 dosegla svojo prvo zmago na evropski seriji.

Ana Belac igra na turneji LPGA v ZDA, kjer so nagradni skladi bistveno višji kot v Evropi, Amundi pa bo njen jubilejni deseti nastop na majorjih.

Na igrišču Evian se je hitro znašla - v ponedeljek je na trening rundi zadela tako imenovani 'hole in one'. Na igralnem polju številka osem je žogico s približno 150 metrov s prvim udarcem poslala v luknjo, kar je ovekovečila tudi na svojem Instagram profilu.

Naslov v Franciji brani Avstralka Grace Kim, prva favoritinja turnirja pa je prva igralka na svetu Američanka Nelly Korda, ki je letos osvojila že dva majorja, Chevron in US Open. Zmagovalka bo v žep pospravila 1,2 milijona evrov.

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