Ana Belac brez reza na prvenstvu Amundi v Evianu

Slovenska golfistka Ana Belac je nastope na prvenstvu Amundi, predzadnjem majorju sezone, končala po dveh odigranih rundah s sedmimi udarci nad parom. Rez je zgrešila kar za sedem udarcev. Brez nadaljnjega nastopa v Evianu je ostala tudi prva igralka sveta, Američanka Nelly Korda (+1).

Devetindvajsetletna Portorožanka ni ujela najboljših dni na zelenicah ob Ženevskem jezeru. Na turnirju z nagradnim skladom nekaj manj kot osem milijonov evrov je prvi dan odigrala 74 udarcev, danes pa je bila še za en udarec slabša za končnih +7 in uvrstitvijo pri repu 132 igralk.

Brez nastopa v nadaljevanju turnirja je ostala tudi 27-letna Korda, ki je drugi dan sicer izboljšala raven igre, a ostala za en udarec prekratka.

V rez se je uvrstilo 66 tekmovalk, najboljša pa je po polovici tekmovanja Britanka Lottie Woad z 11 udarci pod parom. Danes je Britanka postregla z izenačeno najboljšo rundo (-7).

En udarec za njo zaostaja Japonka Akie Iwai, tretje mesto pa si delita še ena Japonka Mao Saigo in Ryu Haeran z osmimi udarci pod parom.

Ryu je dobila letošnje prvenstvo KPMG pred slabima dvema tednoma, medtem ko sta prva majorja sezone pripadla Kordi. Zadnji veliki turnir sezone bo OP Velike Britanije, ki bo na sporedu od 30. julija do 2. avgusta.

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